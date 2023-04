Graduatorie case popolari Per Fratelli d’Italia bolognese "Ferrara esempio da seguire"

La gestione delle case popolari ferraresi diventa un modello per il centrodestra bolognese. Sì, torna in auge una battaglia identitaria del centrodestra. Secondo gli esponenti felsinei di Fratelli d’Italia, a Bologna "troppi sono stranieri tra gli assegnatari delle case popolari, occorre premiare la residenzialità seguendo l’esempio Ferrara del sindaco leghista Alan Fabbri".

Il tema è stato affrontato l’altro giorno in conferenza dal gruppo dei meloniani in Consiglio comunale affiancati dal senatore Marco Lisei. "Non è accettabile – così Lisei – che la maggior parte degli alloggi vada a cittadini stranieri quando quelle case popolari sono state costruite e pagate con le tasse dei cittadini italiani nel corso degli anni. Il modello Ferrara per noi è quello da seguire". Un assist importante da parte del parlamentare all’amministrazione ferrarese. D’altra parte la residenzialità storica e la relativa premialità introdotta nel nuovo regolamento da cui sono scaturite le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi Erp, è uno dei principali punti di mandato del sindaco Fabbri. Un punto sul quale, nonostante i ricorsi e i pronunciamenti del tribunale (nella sostanza contrari alla linea Fabbri), il primo cittadino non ha mai voluto arretrare. Nonostante, appunto, i giudici avessero definito i nuovi criteri "discriminatori". Ma torniamo per un momento a Bologna. "La percentuale di inquilini stranieri morosi è pari al 27,2% per gli alloggi a canone Isee e al 42,3% per gli alloggi a canone diverso da Isee – afferma il capogruppo di Fd’I, Stefano Cavedagna, contro il 21,2% e il 24,5% degli italiani. C’è chi risiede in città da 40, 50 o 60 anni e si vede superare da persone che hanno delle necessità ma che sono a Bologna da pochissimo" . Fd’I ribadisce la proposta di portare da tre a cinque anni di residenza il requisito minimo per fare domanda e di attribuire un punto per ogni anno di permanenza in città. "Non stiamo chiedendo che possano partecipare soltanto i cittadini italiani, una cosa che non si può fare: stiamo chiedendo – chiude Cavedagna – di aggiungere una serie di criteri, primo fra tutti quello della residenzialità storica". La scelta del sindaco Alan Fabbri, come ricordato, non è stata indolore. Non solo sul versante della residenzialità, ma anche su quello dell’impossidenza. Tant’è che nell’accoglimento del ricorso di Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione) e di due donne straniere, il tribunale civile estense aveva imposto al Comune una revisione su questi due versanti. Sulle assegnazioni a seguito del nuovo regolamento (che hanno premiato i nuclei italiani stabilendo un primato per Ferrara), aveva innescato un’aspra polemica tra l’arcivescovo Gian Carlo Perego e il sindaco Fabbri. "Auspico che nessuna famiglia che aveva diritto alla casa popolare sia stata esclusa per ragioni di razza e nazionalità – scriveva Perego –. Se così fosse, il nuovo bando non aiuta a costruire la città di domani che non potrà che vedere convivere persone di diversa provenienza, con nuove risorse ed esperienze di cui ha bisogno il futuro di una città diversamente destinata a morire più che ad attrarre nuove persone e famiglie". Fabbri denunciava un "forte pregiudizio di Perego nei nostri confronti".