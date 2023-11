’Gran Castagnata’ in piazza: "Una tradizione di successo"

E’ stato un successo la Gran Castagnata, ospitata domenica scorsa nella piazza di Dogato, lo spazio per la vita sociale del paese recentemente riqualificato. Un risultato targato Dogato Live, il dinamico gruppo di volontari della frazione ostellatese, che ha organizzato l’iniziativa con il patrocinio del Comune, ha consentito di stare in compagnia in allegria e con bevande e cibo autunnale, con le caldarroste ma non solo. Le insegnanti della scuola dell’infanzia Cuore immacolato di Maria, con un contributo più che popolare, per l’occasione avevano organizzato un laboratorio autunnale per tutti i bambini. "I volontari di Dogato hanno fatto centro un’altra volta: siete un gruppo straordinario. Bravi", è l’elogio del sindaco di Ostellato, Elena Rossi. Mentre Manuele Marani, uno dei volontari di Dogato Live, prende a prestito addirittura Madre Teresa: "Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in meno". Chi di noi non ha mai assaggiato le caldarroste? Scegliete dei bei marroni, incidete la scorza e versateli in una pentola di ferro bucherellato. Cuoceteli su fiamma viva, rigirandoli frequentemente fino a quando risulteranno cotti uniformamente. Per conservarli caldi si possono avvolgere in un sacco di juta e quindi servirli.