Gran finale con il pattinaggio sul ghiaccio

Con il pienone dell’epifania se ne vanno tutte queste lunghe feste, che hanno riempito le piazze di Argenta e frazioni. Oggi ultimo giorno di apertura al pubblico della grande pista sul ghiaccio, la grande attrazione del programma natalizio, che aveva aperto il 4 dicembre per la gioia della fascia più giovane della popolazione. "Bellissime le nostre piazze in questi giorni – esulta il sindaco Andrea Baldini - Che bello stare insieme, grazie a chi lavora perché sia possibile. Soprattutto grazie al mondo dell’associazionismo: Pro Loco Consandolo, Zanzara di Bando e ad Argenta Pro Loco Argenta, Incontroll’arte, Polisportiva Gioco e Vita Argenta, Leo e Lions club, Centro Artistico Argentano, Argentea Arte e Soelia. Stasera (domenica 8) cala il sipario sulla nostra pista, e poi concentrati su tutto quello che dobbiamo fare in questo 2023".

Chiusura con il botto a Portomaggiore. "Ti Porto… il Natale è andato al di là delle più rosee previsioni – commenta a bilancio Giovanna Toschi, presidente della Pro Loco, associazione in prima linea nell’organizzazione degli eventi, in collaborazione con commercianti e amministrazione comunale – siamo tornati ai livelli pre-covid. Il gran finale venerdì sera quando i vigili del fuoco di Ferrara e Portomaggiore si sono calati dal tetto dell’ex pretura, in piazza Umberto I, per la gioia dei bambini, che poi hanno ricevuto la calza regalo. La pista sul ghiaccio è rimasta aperta non stop per l’ultimo appuntamento".

Da venerdì i volontari hanno cominciato a smontare la pista: "Argenta ha fatto scelte diverse, a Portomaggiore abbiamo preferito non lasciare aperto fino a domenica per il ponte: troppo elevate le spese da sostenere. Ricordo che le temperature anomale hanno incentivato l’afflusso anche nelle ore serali, ma hanno anche comportato un aggravio dei costi per mantenere il ghiaccio sulla pista". "Grazie di cuore ai vigili del fuoco – chiosa il sindaco Dario Bernardi - a Pro Loco, Avis, e a tutte le associazioni coinvolte per la distribuzione della piadina, della cioccolata e delle calze per i piccoli".

Franco Vanini