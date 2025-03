Gran finale del Carnevale con il carro vincitore

Il Cento Carnevale d’Europa è arrivato al suo gran finale e oggi sarà svelato chi delle 5 associazioni carnevalesche alzerà al cielo il trofeo del vincitore dopo 5 domeniche spettacolari e una qualità delle opere che si è alzata ancora di più. In lizza il Risveglio cin ‘Scheletri digitali’, I Ragazzi del Guercino con ‘Le custodi dell’umanità’, Toponi con ‘La foresta delle illusioni’, i Fantasti100 ccon ‘I bala bla delle false verità e i Mazalora con ‘E’ ora di piantarla’ che sfileranno e poi sentiranno la classifica finale per poi fare un ultimo passaggio dei carri. Poi, il gran finale. Come da tradizione, il Carnevale si concluderà con la lettura del Testamento di Tasi, seguita dal suggestivo rogo della Maschera, simbolo della fine della festa. A chiudere la giornata, lo straordinario spettacolo piromusicale a cura di Martarello Group, che illuminerà il cielo con il castello della Rocca protagonista. Una giornata di carnevale che inizierà fin dal mattino.Per tutta la giornata, presso l’ex Bar Italia in Corso Guercino, sarà possibile ammirare l’esposizione di antichi costumi e maschere in cartapesta, un viaggio nella storia del Carnevale centese realizzato in collaborazione con la Scuola d’Artigianato Artistico, la Compagnia del Gambero, Manservisi Eventi e la Fondazione Teatro G. Borgatti, dalle 10 le leggendarie Ducati sfileranno lungo Corso Guercino, seguite dalle storiche Alfa Romeo, mentre la Compagnia del Gambero di Cento darà vita a una suggestiva Rievocazione Storica presso la Rocca, portando in scena personaggi e atmosfere d’altri tempi. Ieri invece, è stato il Cento Carnevale d’Europa a portare in città, al salone Credem, nomi tra i più importanti delle industrie agroalimentari per parlare dei problemi e delle sfide, coordinato da Vincenzo Tassinari. A partecipare sono stati Claudio Biondi di Cantine Riunite Civ e Tutela Lambrusco, Luigi Bravi di Orva spa, Serafino Cremonini di Inalca, Maurizio Gardini di Conserve italia, Maurizio Moscatelli dii Gran Terre, Dino Negrini del gruppo Negrini, Zucchi di Molini Pivetti, Domenico Brisigotti di Coop e il vicepresidente della Regione. "È un settore strategico per la nostra Regione: agricoltura, industria e insieme sono in grado di mettere nel mondo tanti prodotti. È un setttore trasversale, è logistica, è tanto lavoro, imprenditori, sanità e capacità di gestire bene il primario che vuol dire anche gestire bene l’acqua, clima ed è un settore di grande qualità - ha detto Vincenzo Colla".

Laura Guerra