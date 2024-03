Gran finale del carnevale Pitoch con Manuela Arcuri

Finale col botto, tanta partecipazione ed una madrina d’eccezione come Manuela Arcuri hanno riconfermato per l’ennesima volta lo straordinario successo del carnevale Pitoch di Mezzogoro con un pubblico numerosissimo. Il granchio blu, che quest’anno rappresentava Pitoch è stato bruciato con l’augurio agli amici del mare, di superare le devastante situazione che ha creato questo "alieno" dell’acqua. Sul palco anche il sindaco Alice Zanardi, l’assessore Stefano Adami e Manuela Arcuri prodiga di saluti, selfie e sorrisi per tutti. I carri molto belli ed enormi hanno suscitato la gioia dei presenti, molto apprezzati i balletti di Hip Hop Missione Africa e Magazzini Reset, ottima la conduzione di Alice e Denni mentre Michele e Daniele Bulgarelli assieme a Romano Roma anima e cuore dei carri preparati col proprio gruppo.