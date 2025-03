Gran finale per Irlanda in festa, sale sul palco il folk di Cisco. Ritmi e gusto dall’isola verde

La seconda edizione di ‘Irlanda in festa’ chiude questa sera alle 20 con il concerto di Cisco, che porterà sul palco di piazza Castello il meglio dei suoi brani. L’evento dedicato a musica, cibo, birra e folklore dell’isola verde è diventato – grazie a svariati record di presenze – la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St. Patrick’s Day grazie all’Estragon Club, ideatore e organizzatore della manifestazione. Per l’occasione il Castello estense sarà illuminato di verde, colore simbolo dell’Irlanda. L’evento affiancherà un’area di street food con piatti di cucina irlandese, le birre importate direttamente dalla St. James’s Gate Brewery di Dublino ei concerti dei più affermati gruppi di musica folk, sempre a ingresso gratuito. Non mancherà la buona cucina irlandese, ma le protagoniste assolute di Irlanda in Festa non potranno non essere le birre, la regina delle birre irlandesi – la Guinness – accompagnata dalla rossa Kilkenny e delle classiche lager irlandesi.