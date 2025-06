Gran premio 11 Ponti, ci siamo. Un esercito di podisti al traguardo

In centinaia lungo i vicoli e ponti di Comacchio. Nel pomeriggio di oggi la città torna protagonista del grande sport nazionale con il ‘57° Gran premio 11 Ponti’, la gara podistica di 8,5 km che si snoda tra strade, ponti e argini della caratteristica capitale del Delta. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale e l’assessorato allo sport sosterranno l’evento con il patrocinio e l’organizzazione del gruppo sportivo Running Club Comacchio, UISP Ferrara ed insieme a numerosi sponsor. Il ritrovo per tutti dalle 15.30 in piazza Dante Alighieri. Alle 17,30 s’inizierà ad entrare nel vivo della giornata. Oltre a podisti e camminatori, ci sarà spazio anche per gli appassionati del Nordic Walking, con un percorso a loro dedicato sempre lungo le vie del centro. Durante il 57° Premio 11 Ponti di Comacchio, infatti, sarà attivo con 2.500 metri (un giro del circuito), il percorso di Nordic Walking a cura del gruppo MSP Italia. Le iscrizioni per questa sarà da farsi prima della partenza allo stand MSP Italia, che si troverà sempre in piazza Alighieri. Un’iniziativa finalizzata al coinvolgimento di turisti. Alle 18 sarà la volta per le categorie giovanili competitive, s’inizia con la mini podistica di 300 metri e 1,5 km competitiva, a cui parteciperanno anche i giovani corridori delle scuole che hanno mostrato particolare talento per questa disciplina. Alle 18.30, il via alla corsa regina: la 8,5 km sempre competitiva e camminata. Tutte le gare avranno si svolgeranno lungo le vie del centro storico. In termini di ‘numeri’, al momento sono circa trecento i preiscritti, ma sono attesi molti altri podisti che provvederanno all’iscrizione sul posto, così come i camminatori. Quest’ultimi ogni anno sono protagonisti con gruppi provenienti da più province dal bolognese al ravvenate, ma anche dal Veneto e non solo. Tutti ‘attratti’ dal fascino storico del centro di Comacchio. Un fatto certo di quest’anno, rispetto ai decenni precedenti, non saranno presenti atleti di nazionalità africana, ma sicuramente altri atleti di rilievo che si sfideranno per la vittoria, sia in campo maschile e femminile. Il percorso per la sua peculiarità da sempre attrae i podisti e camminatori, dove sicuramente il protagonista principale sarà il ‘trepponti’ simbolo di Comacchio, che sarà attraversato per tre volte, oltre altri ponti, costeggiando i caratteristici canali.

Mario Tosatti