Gran rogo della befana in piazza

E’ tempo di Befane. Oggi a Renazzo dalle20.30 in Piazza Ferruccio Lamborghini a Renazzo ci sarà vin brulè per gli adulti, calze per tutti i bambini e grande rogo della Befana a cura di: Grande Volontariato Sociale per i Bambini. Befana anche a Dodici Morelli dalle 19 con ritrovo in piazza Govoni per la consegna dei regali ai bambini da parte delle Befane e a cura di Pro Loco Tiramòla. La Vecia del Cisol a Reno Centese sarà dalle 20.30 in piazza con vin brulè, rogo e spettacolo pirotecnico, a cura di: Associazione Nuovo Gruppo Befane di Reno Centese e a Casumaro, dalle 19 nel parcheggio della Sala Polivalente di Casumaro con il rogo della Befana e spettacolo pirotecnico. La festa sul territorio continua anche domani, tra calze, roghi e spettacoli pirotecnici.