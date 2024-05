Gran successo di Happycamp. Lo spazio per i diversamente abili

COMACCHIO

Oltre centocinquanta ospiti, tra persone con disabilità e accompagnatori, stanno prendendo parte alla 23esima edizione dell’Happycamp organizzato dal Rotary Comacchio-Terre pomposiane e segnatamente dal past governatore Maurizio Marcialis, in collaborazione con gli altri sei Rotary club dell’Area estense. Come da molti anni a questa parte, l’iniziativa si svolge al camping Florenz del Lido degli Scacchi dei fratelli Vitali. In larga misura i partecipanti fanno parte di associazioni del volontariato, sia della nostra provincia che di altre aree della regione. Sono due i turni di svolgimento che termineranno nella giornata di oggi. Gli ospiti hanno trascorso le loro giornate all’aria aperta, assistiti, spesso con familiari e la sera per loro sono organizzate iniziative di intrattenimento. Numerose autorità civili e rotariane fra cui la governatrice del Rotary Fiorella Sgallari hanno fatto visita al gruppo testimoniando l’apprezzamento per questa iniziativa di concreta solidarietà.

Le giornate di soggiorno vacanza vengono svolte in una struttura ricettiva, l’Holiday Village Florenz della famiglia Vitali, che ha molto investito nell’inclusività e nell’accessibilità, con appositi percorsi senza barriere architettoniche e necessari servizi. Prosegue, dunque, il progetto promosso dal Rotary che riveste indubbiamente un grande valore dal punto di vista sociale e rientra tra gli impegni del sodalizio a supporto del mondo della disabilità. Un’iniziativa che, da oltre vent’anni, continua a riscuotere particolare apprezzamento sia da parte dei partecipanti e reca indubbiamente soddisfazione a coloro che sono impegnati nella sua realizzazione.