Granchio blu, a rischio le ultime vongole. Le coop non hanno i soldi per la vigilanza

Rischia di colpire anche il servizio di vigilanza in mare l’invasione del granchio blu. La crisi del settore delle vongole, i bilanci delle cooperative ittiche in picchiata. Morale, un’impresa riuscire a trovare i soldi per pagare le quote per avere la sicurezza nella Sacca, una protezione per quei pochi allevamenti che sono rimasti. Un tema scottante, delicato. Che è stato affrontato ieri mattina nel corso di una riunione tra le associazioni della pesca e Alvaro Mari, direttore del comparto marittimo del Corpo Vigili Giurati di Firenze, presente all’incontro con alcuni dei suoi effettivi.

Sono loro a sorvegliare con le imbarcazioni quei 13mila chilometri quadrati d’acqua, tra le onde una flotta formata da numerose unità che sorveglia 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno, allevamenti e nursery dove viene conservato il poco seme rimasto delle vongole. Hanno segnato, dopo anni, una svolta in quelle acque. Quasi azzerati gli episodi di ‘brigantaggio’, scomparsi i predoni che entravano in azione la notte, magari sconfinando. Addio alle eterne lotte con cooperative arrivate da altre zone per fare piazza pulita delle vongole. Contro il rischio di tornare alla situazione di partenza, con scontri nelle lagune, i pescatori stanno facendo squadra. Al termine della riunione è emerso il consenso da parte di tutti per portare avanti un servizio così vitale. "Noi siamo pronti ad andare incontro ai pescatori – precisa Alvaro Mari, direttore del comparto marittimo del Corpo Vigili Giurati di Firenze – ma è chiaro che alla fine del mese i miei uomini vanno pagati. Si tenga presente che la sorveglianza, nonostante la devastazione del granchio blu, copre lo stesso spazio di mare. E con meno uomini". Da una trentina di effettivi negli ultimi anni sono scesi a 24. Un rebus, che i pescatori stanno cercando di risolvere rivolgendosi alla Regione per ottenere un finanziamento, soldi con i quali pagare la vigilanza. "Le concessioni nella sacca – spiega Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – vengono pagate proprio alla Regione. Chiediamo quindi che l’ente si attivi per finanziare la vigilanza delle poche vongole che sono rimaste. Se il servizio viene fermato in pochi giorni verrebbe spazzato via dai pirati del mare un anno di lavoro, predoni che adesso non ci sono più proprio grazie al Corpo Vigili Giurati che ha svolto un servizio egregio, fondamentale. Chiederemo un incontro perché la Regione si faccia carico di questo problema molto serio per i pescatori, perché si riesca a trovare una soluzione". Fino allo scorso anno ogni cooperativa versava una quota del bilancio per questa voce, adesso quei soldi non ci sono più. Ai confini della Sacca i pirati delle vongole aspettano, i motori accesi, che la vigilanza venga interrotta. Per fare in una notte bottino pieno.