Granchio blu, altri soldi. Bugnoli: "Bene la Regione"

GORO

Nella legge di bilancio 2025, il Governo previsto lo stanziamento di 30 milioni di euro per confermare il sostegno al reddito dei lavoratori della pesca, sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio. Ad annunciarlo, attraverso i propri canali social, è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Gianella: "Finalmente abbiamo un Governo che pone la pesca e l’agricoltura tra le proprie priorità. E il risultato è più che concreto – afferma -. Dopo i 39 milioni stanziati per l’emergenza del granchio blu non sono stati dimenticati i pescatori di professione. Lo stanziamento di altri 30 milioni di euro nella legge di bilancio è una notizia estremamente positiva". Gianella, dunque, riscontra una positiva attenzione da parte dell’esecutivo nazionale verso il settore: "Per la prima volta abbiamo un Governo autorevole che riesce a dare valore alle realtà locali. Questi interventi riguardanti il mondo ittico – conclude -, sono un segnale concreto che dimostra l’attenzione del Governo al settore della pesca, da troppi anni dimenticato dalla sinistra". In questi giorni, inoltre, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e l’assessore regionale con delega ad Agricoltura, Agroalimentare e Pesca Alessio Mammi hanno annunciato il nuovo stanziamento di un milione di euro deciso da viale Aldo Moro per sostenere il reddito delle imprese della pesca e dell’acquacoltura colpite dalle mancate produzioni di vongole a causa della proliferazione del granchio blu, e rimborsare le imprese per i costi di smaltimento in discarica o in centri di smaltimento autorizzati: "Ancora una volta – affermano De Pascale e Mammi - la Regione è al fianco delle imprese emiliano-romagnole della pesca e dell’acquacoltura. Dobbiamo sostenere il reddito di quanti lavorano in un settore economico importante per l’agroalimentare emiliano-romagnolo". Come ricordato, con questo nuovo finanziamento salgono a tre i milioni di euro messi a disposizione dalla Regione alle imprese di pesca e acquacoltura "da quando il granchio blu ha iniziato a minacciare la produzione di vongole nel nostro mare- proseguono presidente e assessore -. Ma la nostra azione al fianco degli imprenditori e dei lavoratori non si fermerà. A gennaio saremo a Goro per fare il punto e ascoltare la viva voce di quanti operano nel settore. Faremo tutto quello che serve". Da parte del Comune di Goro, viene accolta con favore questa iniziativa e si prepara "a collaborare con la Regione per garantire un futuro sostenibile alla pesca e all’acquacoltura nel nostro territorio".

Valerio Franzoni