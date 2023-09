"Granchio blu, bene gli ulteriori stanziamenti"

COMACCHIO

"È positivo lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per rendere più efficace la cattura del granchio blu, lo smaltimento, la messa in sicurezza degli impianti di molluschicoltura e anche l’acquisto di seme per la ripresa dei processi produttivi che va ad aggiungersi alla disponibilità finanziaria già prevista dal Dpcm n. 1042023 per 2,9 milioni di euro". Ad affermarlo è Coldiretti Impresapesca che commenta le misure annunciate all’incontro sulla proliferazione del granchio blu dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare (Masaf) Francesco Lollobrigida. "È stata annunciata – proseguono da Coldiretti Impresapesca – la modifica della Legge 1022004 assimilando la figura dell’agricoltore di terra all’agricoltore di mare con l’estensione dei benefici. Inoltre, grazie all’intervento dei tecnici del Masaf nella DG Mare dell’Ue, l’Italia ha ottenuto la possibilità di utilizzare sei unità da pesca a strascico, nei compartimenti marittimi antistanti Ravenna e Venezia, per la ricerca e cattura del granchio infestante, autorizzandone l’operatività in deroga alle distanze minime previste dalle norme comunitarie". Un intervento che va ad aggiungersi alle iniziative pubbliche e private per la commercializzazione a fini alimentari del crostaceo: "L’emergenza granchio blu, in Emilia-Romagna, riguarda gli allevamenti di cozze e vongole – aggiunge Nicola Bertinelli, presidente regionale di Coldiretti –, la pesca con i danni che il granchio blu provoca a reti e nasse e, in generale, l’ambiente e l’ecosistema marino".

Il patrimonio del settore pesca per Emilia-Romagna è irrinunciabile: "Si tratta di un comparto produttivo strategico, quello delle marinerie di Goro e Comacchio – conclude Marco Allaria Olivieri, direttore di Coldiretti Emilia Romagna –, dove annualmente vengono prodotte circa 16mila tonnellate di vongole, che corrispondono al 55% della produzione italiana e al 40% di quella europea, con 1.700 addetti". Dopo che il ministro Lollobrigida ha annunciato di voler aumentare il fondo per i ristori ai pescatori danneggiati dalla proliferazione del granchio blu, dalla Regione Emilia-Romagna arriva un primo importante sostegno: "Con una legge dedicata all’emergenza alluvione - dichiara la consigliera regionale e capogruppo Pd Marcella Zappaterra -, abbiamo introdotto anche un milione di risarcimento ai pescatori di Goro e Comacchio per i danni economici subiti a causa del granchio blu. Sono risorse proprie della Regione che compensano i danni diretti e quelli derivanti dallo smaltimento dei granchi pescati. Ma siamo tutti d’accordo che i risarcimenti non bastino". Secondo Zappaterra, infatti, è necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale "e chiediamo tutti i più efficaci strumenti per bonificare le aree infestate. Solo così potranno tornare a essere produttive".