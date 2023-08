Granchio blu, Bergamini: "Ora diventi una risorsa"

COMACCHIO

"Trasformare un problema in una risorsa è possibile, se le Istituzioni lavoreranno all’unisono per questo scopo, cogliendo la preoccupazione di pescatori e allevatori di vongole". È questa la convinzione del consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini che affida ad una lettera le proprie considerazioni e proposte per far fronte alla questione ‘granchio blu’ che, a causa della proliferazione, sta causando serissime problematiche ad un settore importante per l’economia dei territori di Comacchio e Goro e, non ultime, all’ambiente. La necessità di un lavoro condiviso tra enti, secondo Bergamini, "vale per il ‘granchio blu’, che minaccia il nostro ecosistema, sulla costa come nei fiumi, dal momento che è stato già segnalato lungo l’asta del Po. Un crostaceo che devasta il settore dell’acquacoltura e rischia di fare sparire molluschi e alcuni pesci. In questo caso non ci sono tante strade percorribili, se non la cattura e il consumo. Teniamo presente che il ‘granchio blu’, in altri paesi, è una varietà particolarmente apprezzata sotto il profilo gastronomico: in America se ne consumano ogni anno circa 60mila tonnellate. Da noi, per ora, il problema è diverso: i pescatori della costa, già afflitti da numerose difficoltà, lamentano i costi per la cattura e lo smaltimento. Il Governo ha appena stanziato 2,9 milioni di euro, all’interno del cosiddetto ‘decreto omnibus’, ma per arrivare ad una vera filiera che preveda la pesca, la lavorazione e commercializzazione del granchio blu bisogna lavorare a più livelli".

Come? Secondo il consigliere regionale "tutelando innanzitutto il settore dell’acquacoltura, che paga ogni giorno costi ingenti e vede andare in fumo il novellame e il proprio lavoro. In questo senso, è opportuno che anche la Regione, che a parole si era spesa nel recente passato, faccia la sua parte". Ma non solo: "Occorre lavorare per promuovere una filiera e, attraverso l’informazione, per stimolare una domanda per quel che attiene il consumo alimentare. È necessaria, inoltre, una specifica formazione rivolta a chi si occuperà della pesca di questo granchio, come avviene in paesi come Cipro, Egitto e Grecia. La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo della Fao ha inaugurato una serie di iniziative finalizzate proprio alla formazione dei pescatori, impegnati nella pesca di specie non autoctone, compreso il ‘granchio blu’. Se la Regione ci darà retta, potremo correre ai ripari, salvando l’acquacoltura e creando le condizioni anche per nuove opportunità di reddito". Proposte, quelle di Bergamini, che mirano a due fondamentali scopi: innanzitutto, fornire sostegno e strumenti agli operatori della pesca per affrontare la proliferazione; poi, trasformare una problema in opportunità".

Valerio Franzoni