"Granchio blu, chiediamo la stato di calamità"

È stata approvata dal Consiglio comunale di Comacchio, nella seduta straordinaria del 31 luglio, la proposta di deliberazione relativa allo stato di emergenza e calamità naturale a seguito dei danni provocati dalla presenza e proliferazione del cosiddetto ‘granchio blu’. Nel documento votato e approvato dai consiglieri comunali della città lagunare si chiedono: la dichiarazione dello stato di calamità naturale; la definizione di uno strumento di segnalazione alle Autorità Istituzionali preposte, in particolare alla Regione Emilia-Romagna, dei danni da calamità naturale subiti dalle attività produttive; l’avvio di un procedimento amministrativo teso alla raccolta delle denunce presentate dagli imprenditori per i danni subiti dalle rispettive aziende; la richiesta alle Autorità istituzionali di un contributo per far fronte sia alle spese da sostenere per fronteggiare le calamità naturali in corso, sia, nella successiva fase di quantificazione dei danni, alle ulteriori spese per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti dall’evento calamitoso. Da diversi mesi, ormai, il territorio si sta confrontando con le problematiche connesse alla presenza e alla proliferazione nelle acque litoranee e nelle acque interne del Comune di Comacchio del callinectes sapidus, meglio conosciuto come ‘granchio blu’. L’attività di pesca, sia in acque marine che in acque interne, la molluschicoltura, mitilicoltura e venericoltura, sono diventate pratiche sempre più importanti per l’economia di questo territorio, in particolare quella legata alla Vongola verace filippina, che proprio qui ha trovato condizioni favorevoli per la sua riproduzione, per la crescita e per l’allevamento. "L’amministrazione e l’intero Consiglio comunale di Comacchio – dichiara il sindaco Pierluigi Negri – sono accanto ai cittadini e agli operatori colpiti e interessati da questo grave fenomeno calamitoso. È indispensabile – continua il primo cittadino – promuovere ogni opportuna azione volta alla tutela dei diritti e degli interessi degli operatori, alla salvaguardia della tenuta sociale ed economica del nostro territorio, alla difesa e alla protezione di un’attività vitale per la nostra città".

Già lo scorso 12 luglio, al fine di contrastarne la diffusione, era stata firmata un’ordinanza contingibile e urgente per autorizzare i titolari di concessioni nelle acque litoranee del Comune e nelle acque interne al prelievo del granchio blu, per il trasporto a terra e al suo smaltimento. "Una tematica così delicata – conclude il sindaco - richiede sia per l’immediato presente che per il futuro prossimo, decisioni importanti e soluzioni rapide".

Sul tema ‘granchio blu’ interviene anche il presidente di UE.Coop Luigi Maccaferri che, nell’esprimere apprezzamento per la decisione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste su sollecitazione della Regione che consente il prelievo del crostaceo per contenere il fenomeno, ritiene necessario ragionare non solo in un’ottica di emergenza e quindi di autotutela degli impianti, ma anche di programmazione della cattura per consentire alle imprese ittiche di far nascere da un problema un’opportunità: "Occorre investire in ricerca perché è impensabile che i quantitativi di granchi da catturare, per riequilibrare l’ecosistema, si possano smaltire in tavola – sostiene -. Si devono trovare soluzioni alternative all’uso di questo animale, ad esempio attraverso la trasformazione in mangime".

Valerio Franzoni