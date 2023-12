Granchio blu, cori di rabbia. In tremila allo stadio Cavallari: "Pesca, stato d’agitazione. La protesta si sposta a Roma"

Non sventolano più le bandiere biancazzurre del Delta Porto Tolle – squadra relegata negli albi del calcio che non c’è più – dagli spalti del glorioso Cavallari, Cà Tiepolo, provincia di Rovigo. Il colore è adesso il giallo, giallo vivo. Quello degli striscioni dei pescatori, cartelloni scritti con la penna della rabbia, che stanno giocando una difficile partita. Fischio d’inizio ieri alle 14,30 – minuto più minuto meno – davanti a migliaia di persone (2,700), il vento gelido che sferza visi, cappelli di lana e tappeto verde. Il risultato, contro un rivale entrato in gioco da pochi mesi, che sembra già segnato. Granchio blu 3, pescatori zero o poco più nei cimiteri di gusci di vongole, nei banchi delle pescherie dove non c’è più un sacchettino, al tavolo del ristorante il menù a 24 carati. Vongola filippina dove sei? Non ha le scarpette chiodate, ma chele che fanno male. E gioca sporco, nell’acqua salmastra delle lagune. Ma due regioni – Emilia Romagna e Veneto – e due province – Ferrara e Rovigo con le rispettive prefetture – ci provano a segnare quel gol che possa ribaltare in extremis il punteggio sul tabellone. Suonano come schiaffi le parole di Massimo Genari, presidente del consorzio Con.Uno, gli occhi agli spalti. "Il governo deve dichiarare lo stato d’emergenza – dice –, perché solo così si possono attivare aiuti per famiglie senza lavoro, che non riescono più a pagare il mutuo, le bollette, che hanno bisogno di ammortizzatori sociali. Stiamo parlando di 4mila imprese nelle due regioni. E’ solo l’inizio. Siamo pronti a farci sentire ancora, andremo a Roma per far capire ai politici cosa sta succedendo qui, nel nostro mare". Sugli spalti, attaccati con il nastro adesivo, si leggeva negli striscioni "stato di calamità adesso"; "è emergenza", frasi che suonano come un atto d’accusa. Nell’erba macchiata di giallo del prato le fasce tricolori dei sindaci Marika Bugnoli, di Goro, Pierluigi Negri (Comacchio), Roberto Pizzoli (Porto Tolle), Alice Zanardi (Codigoro) e Cristian Bertarelli (Lagosanto).

Le due province con i presidenti Michele Padovani (Ferrara, sindaco di Mesola) e Enrico Ferrarese (Rovigo). Le due Regioni con la consigliera Marcella Zappaterra, delegata dall’assessore Alessio Mammi (Emilia), e l’assessore Cristiano Corazzari (Veneto). "Meloni deve dichiarare lo stato d’emergenza per l’invasione del granchio blu – le parole di Zappaterra, spezzate a tratti dagli applausi –. Goro, Comacchio, Porto Tolle e con loro Emilia-Romagna e Veneto sono uniti, unite sono associazioni e aziende della pesca per chiedere interventi massicci per proteggere le vongole. Servono azioni che vadano oltre l’immediato se non vogliamo ritrovarci le spiagge invase dal granchio blu la prossima estate". Bugnoli ha portato la voce dei sindaci, il dramma delle comunità. "Quattromila pescatori, con le loro famiglie, sono in ginocchio". Tuona Gianpaolo Buonfiglio presidente dell’Alleanza delle cooperative italiane pesca, che annuncia lo stato d’agitazione e proteste a Roma, Bologna e Venezia. "Andremo fino a Bruxelles da dove arrivano proposte inaccetabili". Al Cavallari massiccia la rappresentanza delle cooperative dell’Emilia. Per il Veneto Luigino Marchesini, al timone del consorzio di Scardovari. Dice Sergio Caselli, fino a qualche anno fa responsabile di Legacoop Emilia Romagna per la pesca: "Il governo ha stanziato quasi tre milioni, uno la Regione. Da Roma dovrebbero arrivare altri 10 milioni, cifre importanti che però non risolvono il problema. La strada è quella indicata dai due governatori, Bonaccini e Zaia, lo stato di calamità nazionale". Michele Ballerini è il presidente della coop lo Scanno. Dice: "Con l’arrivo del freddo la vita dei granchi rallenta, un processo simile al letargo. Vedremo in primavera cosa succederà". "Servono soldi, soldi – urlano al microfono, nuvolette bianche nel freddo, i pescatori – per non scrivere un brutto titolo. Il ritorno dell’alieno".