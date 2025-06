Granchio blu, da Goro esportati 1100 quintali

Nel 2025 il Copego, il Consorzio pescatori di Goro, ha esportato in tutto il mondo oltre 1.100 quintali di granchio blu: tre container sono stati inviati in Corea del Sud, un altro è in partenza verso gli Stati Uniti e tra 200-300 quintali sono stati destinati al mercato nazionale. Tuttavia il crostaceo, per l’impatto che ha avuto sulla raccolta delle vongole, ha messo in grossa difficoltà imprese e cooperative della costa ferrarese. Da qui la necessità, ribadita dalle associazioni di categoria e dalla Regione Emilia-Romagna, di continuare a sostenere il settore. A partire dalla richiesta, avanzata al governo, di sbloccare i fondi aggiuntivi nazionali promessi nei mesi scorsi. Il punto della situazione è stato fatto ieri in Prefettura a Ferrara alla presenza del commissario nazionale per l’emergenza granchio blu, Enrico Caterino e dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi. "Nel 2023 e 2024 abbiamo messo 2 milioni di euro di risorse nostre, uno all’anno, e un altro milione nel 2025, con un bando già pubblicato e in scadenza a metà luglio – sottolinea Mammi –. Ma ora serve un impegno concreto del governo".