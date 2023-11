Granchio blu e grandi chef tra prelibatezze e soluzioni

GORO

‘Le eccellenze Dop e Igp incontrano i sapori del mare’. È l’iniziativa che si terrà oggi a Goro e che vedrà la presenza di grandi chef che proporranno uno speciale menù. Un appuntamento per mantenere accesi i riflettori sulla grave emergenza che da mesi sta colpendo la Sacca di Goro e le Valli di Comacchio: la proliferazione del granchio blu. Nella Sacca di Goro e nelle Valli di Comacchio, annualmente, vengono prodotte circa 16mila tonnellate di vongole, pari al 55% della produzione italiana e al 40% di quella europea. Una produzione che, oggi, è minacciata dalla diffusione del granchio blu, formidabile predatore che si è velocemente adattato alle condizioni dell’Adriatico. Un problema che si sta affrontando sotto diversi aspetti. Innanzitutto, attraverso l’impegno di pescatori e molluschicoltori che stanno cercando di salvare da una vera e propria ‘invasione’ del crostaceo una produzione di eccellenza del territorio. Altro modo per affrontarlo è l’utilizzo in cucina. Come? A raccontarlo saranno i piatti che verranno cucinati dallo chef Igles Corelli, assieme a una straordinaria brigata di cucina formata da Gianfranco e Paola Vissani, Fulvio Pierangelini, Philippe Léveillé, Valentino Marcattili, Salvatore Tassa, che abbineranno il ricco paniere dei quarantaquattro prodotti Dop e Igp emiliano-romagnoli alle vongole locali, al granchio blu e ad altri crostacei. L’iniziativa è al Ristorante Marinara di Goro. L’evento vedrà la partecipazione del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dell’assessore regionale all’Agricoltura e agroalimentare, Caccia e pesca Alessio Mammi, dei sindaci Maria Bugnoli (Goro), e Pierluigi Negri (Comacchio), oltre che degli operatori della pesca e dell’acquacoltura, di biologi esperti del settore e degli operatori della ristorazione della Riviera Romagnola. Una degustazione gastronomica di rappresentanza, dunque, quella che si terrà a Goro, ma anche un momento per fare il punto sulla situazione di emergenza. Un momento per condividere e scoprire le iniziative da sviluppare. Anche per questo l’evento sarà anticipato dalla visita del governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini e dell’assessore Mammi al porto di Goro.

Valerio Franzoni