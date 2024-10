Granchio blu, ecco i turchi. Soldi alle coop per i danni

E’ prudente Massimo Genari, direttore di Conuno (Consorzio unitario novellame) che sta tirando le fila di un’articolata operazione che dovrebbe portare a Goro un’impresa turca. Obiettivo, acquistare i granchi blu per rispedirli al loro paese d’origine, l’America. In quel mare da dove è partito, clandestino su navi mercantili, il killer delle vongole è in estinzione. Si è aperta un’ampia fetta di mercato per gli esportatori. "Lunedì l’imprenditore, che lavora da anni nel settore, sarà a Goro. Cruciale quel vertice per decidere tempi e modi, per valutare tutti i dettagli", precisa Genari. Dettagli di un progetto che dovrebbe portare posti di lavoro e contribuire a salvare la pesca dall’inarrestabile avanzata del granchio blu.

Una nostra delegazione è già stata in Turchia alcuni mesi fa. Nella squadra Fausto Gianella, presidente della coop La Vela, Thomas Turolla e Massimo Genari, presidente e direttore generale del Consorzio Pescatori di Goro, Conuno, l’assessore di Goro Giacomo Pandini, la deputata di Fratelli d’Italia Cristina Almici. "L’imprenditore – spiega Gianella – è al timone di imprese che lavorano sul mercato americano per commercializzare il granchio blu. L’azienda ha bisogno di 400 dipendenti, ci sarà un bel ritorno dal punto di vista occupazionale. L’investimento di 35 milioni". L’imprenditore incontererà il sindaco Maria Bugnoli e il senatore Alberto Balboni (Fd’I). Sarà un vertice cruciale per verificare se ci sono le condizioni per attuare il progetto. Dita incrociate nei prossimi giorni, con la speranza di riuscire a fare centro per uscire dalle secche di una pesante crisi, migliaia le famiglia senza reddito. Qualcosa si sta già muovendo in queste ore, una prima sostanziale boccata d’ossigeno. Dice ancora Gianella: "In questi due giorni stanno arrivando alle cooperative i soldi dello stanziamento di tre milioni messo sul terreno da governo. Una cifra considerevole che rappresenta il 27% di quel fondo di dieci milioni stanziato sempre da Roma per aiutare un mondo a non finire sott’acqua a causa del ’mostro’ del mare". Ogni cooperativa sta ricevendo in banca una quota in base ai danni subiti alla semina. "Un grande aiuto alle coop – riprende il presidente della Vela – che così possono resistere e magari ripartire, provando a seminare nelle zone protette dai recinti. Un segnale positivo, per non rimanere fermi, con le barche nel porto e le speranze a zero". "Entro dicembre arriverà un’altra tranche del 30%, il saldo nel 2025. Ringraziamo il ministro Lollobrigida e i nostri parlamentari per il lavoro fatto", dice la coordinatrice FdI di Comacchio Tiziana Gelli.