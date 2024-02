Granchio blu, gli indennizzi: "Stanziato un altro milione"

COMACCHIO

Nuove disposizioni del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare che estendono agli acquacoltori colpiti dai danni provocati dal granchio blu l’accesso ai fondi di indennizzo previsti dal decreto legislativo 102/2004 e l’avvio delle procedure per l’attivazione del Fondo di solidarietà nazionale sono state accolte con favore dall’assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca Alessio Mammi. "Noi siamo già pronti a procedere con le delimitazioni delle aree per il conteggio dei danni – afferma il componente dell’esecutivo regionale - non appena il Ministero metterà a disposizione i decreti attuativi che illustrano le modalità di raccolta dei danni". L’assessore regionale, inoltre, ricorda come la Regione abbia messo a disposizione delle imprese un milione di euro ulteriore per il 2024, "per indennizzare i pescatori che raccolgono il granchio blu a 1,5 euro. Continua anche così il nostro impegno al fianco degli imprenditori e dei lavoratori di un comparto strategico per la nostra economia". Sulla questione ‘granchio blu’ interviene anche il consigliere regionale Marco Mastacchi, capogruppo di Rete Civica – Progetto Emilia-Romagna, che ha presentato un’interrogazione rivolta alla giunta Bonaccini nella quale chiede "quali iniziative intende mettere in campo, alla luce della sottovalutazione delle invasioni biologiche del granchio blu e delle macroalghe e delle loro implicazioni di medio termine, visto che l’intera economia locale nella marineria di Goro e Comacchio dipende quasi esclusivamente dalla venericoltura".

Non solo. L’altra richiesta avanzata da Mastacchi "è se per coloro le cui aree date in concessione e che risultano essere non più produttive a causa della presenza del granchio blu e delle macroalghe, è possibile ottenere in affidamento temporaneo, per un periodo determinato, aree non utilizzate da almeno due anni, aiutando in questo modo chi è stato messo più in difficoltà, senza però ledere gli interessi dei concessionari originari". Una richiesta che, a fine 2023, aveva già portato all’attenzione della giunta regionale. Intanto, questa mattina alle 11.30, presso il Ristorante Canneviè (in via per Volano, 45 a Codigoro) si terrà un incontro dal titolo ‘Callinectes sapidus e vongole. Sfide e opportunità per il futuro dell’acquacoltura’ che vedrà relatori l’europarlamentare della Lega e capogruppo di Identità e Democrazia in Commissione Pesca, onorevole Rosanna Conte, e lo stesso consigliere regionale di Rete Civica – Progetto Emilia-Romagna Marco Mastacchi: invitati all’appuntamento sono gli operatori del settore, gli amministratori locali e i rappresentanti di categoria.

Valerio Franzoni