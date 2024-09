Granchio blu, i dubbi di Sambi:: "Alcune aziende escluse, perché?"

COMACCHIO

All’indomani dell’incontro che si è tenuto lunedì mattina a Goro, nella sala convegni di Arpae, con il professor David Eggleston, direttore del Center for Marine Sciences and Technology della North Carolina State University ed esperto in tema di granchio blu, il presidente della cooperativa "La Valle", capogruppo della Lista Civica 2Q20 in consiglio comunale a Comacchio e componente della Consulta Ittica regionale Filippo Sambi (foto) esprime la propria opinione. Nella nota rispetto all’incontro "organizzato da Alleanza Cooperative a Goro", Sambi ricorda che "la prima volta che sentii parlare della necessità di mettersi in contatto con biologi marini del nord degli Stati Uniti e/o del Canada, fu da parte del biologo di Goro dottor Francesco Paesanti, a Cervia, nella seduta della Consulta Ittica in data 29 luglio 2023: mi sarei aspettato che questa interessante proposta fosse stata fatta propria immediatamente da parte della Regione Emilia-Romagna, ma così non è stato ed abbiamo dovuto attendere quattordici mesi e l’iniziativa di soggetti privati, non di un’istituzione. Nel frattempo il granchio ha letteralmente devastato gli impianti di allevamento di Goro e Comacchio, mettendo sul lastrico imprese e famiglie". Filippo Sambi, inoltre, ricorda la nomina da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto ministeriale, del dottor Enrico Caterino quale Commissario "per quella che è una vera e propria emergenza; mi chiedo – prosegue - se non fosse stato il caso di invitare anche egli stesso a questo importante incontro, dato il ruolo fondamentale rivestito da un Commissario individuato direttamente dal Governo". Infine, Sambi pone un ultimo quesito, ossia "perché l’invito non sia stato esteso a tutte le cooperative operanti in acquacoltura di Comacchio e Goro, ignorando che il Conuno, regolarmente invitato, oltre a non rappresentare tutte le realtà della zona, nasce per finalità diverse (organizzazione del prelievo del novellame selvatico di vongola): spero qualcuno possa fugare le mie perplessità".

v.f.