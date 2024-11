Granchio blu, il regalo di Natale. Cassa integrazione per i pescatori

Sgravi contributivi per chi assume e la cassa integrazione agricola (Cisoa) estesa a tutto il comparto. Una boccata d’ossigeno per migliaia di pescatori di Goro e Comacchio è arrivata, con il via libera l’altra sera nel consiglio dei ministri del disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare. Viene concessa – il provvedimento era atteso ormai da mesi da tante famiglie stremate dall’emergenza granchio blu e rimaste senza reddito – la ’disoccupazione’ ammortizzatore sociale che rapprenta in alcuni casi ormai la sopravvivenza.

"Il governo Meloni risponde con i fatti alle richieste dei nostri pescatori. Dopo la modifica della legge 102 nella scorsa legge di bilancio, in cui finalmente abbiamo messo fine alla disparità tra pescatori e agricoltori, all’interno del sistema della produzione, vengono introdotte misure sociali che possono sostenere la manodopera e arginare la crisi occupazionale", le parole del ministro Francesco Lollobrigida. Si tratta di provvedimenti fortemente attesi dal settore, un comparto che naviga ormai da due anni in cattive acque a causa dell’invasione del killer delle vongole. "Forniamo strumenti di sostegno economico e sociale che valorizzano l’occupazione e l’attività produttiva nella pesca, strategica per l’economia italiana", sottolinea ancora Lollobrigida, titolare del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Esulta il comparto. "La cassa integrazione rappresenta in questo momento per alcuni di noi l’unica fonte di reddito", sottolinea il presidente di una cooperativa ittica allo stremo davanti al cimitero di vongole lasciato dai granchi blu. Il via libera suona di buon auspicio. Va a concidere con la nomina, avvenuta proprio nei giorni scorsi, a consigliere regionale di Fausto Gianella, a capo della cooperativa La vela, uomo di mare, da sempre in azione per i pescatori. "Il governo dimostra di avere a cuore il settore della pesca, la vita per le popolazioni di Goro e Comacchio. Fondamentale il lavoro in questa direzione del senatore Alberto Balboni". Accoglie con favore il via libera alla ’disoccupazione’ il sindaco di Goro, Marika Bugnoli, in prima linea per il futuro del comparto dai primi giorni dell’emergenza granchio blu. "Una misura meravigliosa, un regalo di Natale, un dono sotto l’albero per tante famiglia che sono stremate".