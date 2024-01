Granchio blu in tavola: "Non è la vera soluzione"

COMACCHIO

"Non saranno purtroppo i ravioli a salvare le nostre vongole dal granchio blu". Ad affermarlo è Paolo Tiozzo, vicepresidente Fedagripesca-Confcooperative, nel commentare la notizia dei ravioli al granchio blu proposti nei ristoranti di Eataly di Torino, Milano, Roma, Genova e Trieste, ma anche da cucinare a casa nella versione venduta in vaschetta. Oltre ad un corso di cucina su come preparare in casa questo crostaceo.

"Iniziative come queste hanno il sapore del folklore gastronomico, ma sono ininfluenti nella battaglia per debellare questa specie aliena – prosegue Tiozzo -. E anche sul fronte delle ricadute economiche, non ci sono vantaggi per i produttori di vongole che lamentano circa il 70% in meno di prodotto rispetto al 2022, ovvero prima dell’invasione del granchio blu. Per uscire dal guado occorre, invece, una pesca intensiva dei granchi che infestano le nostre acque con strumenti mirati e il supporto della ricerca scientifica per creare degli argini a questo invasore. Solo così potremo contenere l’emergenza e riportare sulle tavole, nei quantitativi di un tempo, le vongole Made in Italy". Secondo un sondaggio di Fedagripesca-Confcooperative 8 italiani su 10 sono spinti ad assaggiare piatti a base di granchio blu per moda o curiosità, ma il granchio non è riuscito a scalzare i piatti tipici della tradizione come gli spaghetti con le vongole che restano in vetta alla classifica delle proposte ittiche più amate. Per l’associazione, in Italia manca ancora una cultura gastronomica legata al crostaceo, "che negli Stati Uniti viene venduto a 100 euro al chilo. Inoltre, nel nostro Paese i pescatori sono costretti a buttare via il 90% degli esemplari, da cui guadagnano al massimo 1,50 al chilo, perché quelli più piccoli non sono richiesti. Oltreoceano, invece, ogni singolo granchio ha uno sbocco commerciale, dalle zuppe alla trasformazione".

Da Fedagripesca-Confcooperative, infine, viene ricordato che per mantenere alta l’attenzione sul dramma che stanno vivendo i produttori italiani di vongole, "i pescatori di Goro, Porto Tolle e Comacchio per augurare buone feste hanno fatto realizzare delle cartoline di Natale sul tema granchio blu da affrancare e spedire alla premier Giorgia Meloni. E proprio durante il periodo natalizio è arrivato il sospirato via libera nazionale allo stato di emergenza, in attesa ora del disco verde da Bruxelles". In risposta alle affermazioni di Tiozzo, sulla pagina social di Fedagripesca-Confcooperative, Enrico Artusi del Pastificio Artusi di Padova che ha creduto nel progetto di produrre i ravioli al granchio blu scrive che "certamente non saranno i ravioli a salvare la filiera ittica da questo problema, ma almeno è stata fatta una iniziativa privata, da subito, cercando di dare una idea per arginare il problema". E aggiunge: "Ben vengano altre iniziative e supporto scientifico, ma velocemente però!".

Valerio Franzoni