Granchio blu in tavola "Per farlo conoscere agli amanti della cucina"

Un contributo per arginare il moltiplicarsi del granchio blu dimostrando che può essere gustato. "Il Circolo di Fratelli d’Italia di Vigarano Mainarda organizzerà per il 16 settembre – annuncia Oscar Spath, presidente e coordinatore del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Vigarano Mainarda – una serata culinaria con la partecipazione di un ospite d’onore, e di eccellente prelibatezza". Si prepara dunque un evento singolare e di eccellenza, sotto l’effige del gruppo locale che sostiene da sempre Giorgia Meloni. "Abbiamo invitato a Vigarano – spiega il coordinatore del circolo – sua maestà il "Granchio Blu", che, buonissimo e saporito, sarà nel piatto di chiunque lo desideri assaggiare. Vuole essere un piccolo contributo, il nostro, per arginarne la proliferazione e con il quale speriamo di far conoscere ed apprezzare questo crostaceo sotto l’aspetto culinario". Il filo conduttore del momento gastronomico sarà "Il granchio del piatto". "Questa iniziativa infatti – aggiunge Spath – nasce con l’intento di essere vicini ai pescatori, agli allevatori di vongole e a tutti coloro che stanno subendo un grave danno derivante dalla presenza di questo buonissimo ma molto vorace crostaceo". L’invito del circolo territoriale di Fratelli d’Italia è quello di segnarsi sin da ora in agenda la data, preparandosi all’appuntamento che vedrà nei prossimi giorni il susseguirsi di tutta una serie di promozioni per pubblicizzarne la serata: "Sono tutti invitati il 16 settembre – incita Spath – a ‘Il granchio nel piatto’. Sarà una piacevole serata dove sarà possibile gustare un buon piatto a base di Granchio Blu".