Granchio blu, la devastazione: "Noi pescatori al tappeto". Un milione di euro per ripartire

Un destro-sinistro che ha mandato al tappeto un intero comparto, quello della pesca, settore che dà lavoro a quasi 2mila famiglie e che rappresenta la vita per Goro, Comacchio e Mesola. "Il granchio blu prima, adesso quest’onda di acqua dolce che gronda sostanze inquinanti finite negli allevamenti ittici dopo le ultime precipitazioni", i due colpevoli che mette sul banco degli imputati Vadis Paesanti (Alleanza Cooperative Pesca), vicepresidente Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna. Conosce il mare, compagno di una vita, ma quella distesa di gusci arrivati a lambire anche le spiagge – un tappeto di vongole morte – non l’aveva vista mai. Non così. "Un ko tecnico, il nostro mondo è al tappeto. Il granchio blu e gli effetti del maltempo hanno fatto tabula rasa delle vongole, a Natale non ci sarà produzione. Non era mai successo", scandisce, il suono è amaro, le parole. Un fiume di rabbia, che traduce la disperazione di tantissime famiglie. "Qui rischiamo di restare tutti a casa, di trovarci senza lavoro. Siamo agli ultimi chili di vongole, poi nulla più". Proprio per cercare di assestare un colpo all’invasione del granchio blu, dalla Regione è stato stanziato un milione di euro a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca di Goro e Comacchio che commercializzano le vongole nelle aree demaniali in concessione. "Una risposta concreta – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca, Alessio Mammi – per un settore in grande difficoltà. Siamo in contatto continuo con i pescatori e l’intera filiera delle vongole, e abbiamo visto la gravità dei danni provocati dall’invasione di questa specie aliena. Mettiamo a disposizione risorse proprie della Regione per avviare i primi indennizzi alle imprese che hanno avuto forti perdite economiche e compensare i costi derivati dallo smaltimento dei granchi blu pescati".

I soldi, poi l’appello. "Occorre una strategia nazionale per quest’area che rappresenta la più importante produzione di vongole in Europa, considerando che nel frattempo, la diffusione del granchio ha raggiunto anche altri territori della costa. Oltre a sostegni per i danni e alle aperture a nuove soluzioni su pesca e contenimento del granchio, stiamo sviluppando azioni di monitoraggio in collaborazione con università, centri di ricerca e imprese". Il milione è così ripartito: 200mila per coprire le spese di smaltimento dei granchi sostenute dalle aziende. Gli altri 800mila euro per le perdite commerciali dovute alla mancata produzione e vendita. La domanda entro il 15 novembre. Una boccata d’ossigeno per un settore che ormai, nell’avanzare del granchio blu e nell’ondata di acqua ’sporca’ che si riversa nelle lagune, rischia di ricevere il colpo di grazia.