Granchio Blu, la Lega interroga: "Soluzioni urgenti"

"Il granchio blu è una specie aliena che sta colonizzando il mar Mediterraneo con conseguenze devastanti e ora minaccia seriamente le vongole del Delta del Po. Per questo la Lega si sta impegnando per arginarne l’aumento incontrollato valutando una serie di soluzioni come un eventuale risarcimento dei danni provocati ai pescatori, agli acquacoltori e molluschicoltori". Lo raccontano in un’interrogazione i deputati Davide Bergamini (nella foto), Giorgia Andreuzza, Mirco Carloni, Attilio Pierro e Francesco Bruzzone.