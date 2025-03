Granchio blu, la terza invasione. L’acqua ribolle dei nuovi nati: "Sono più affamati e cattivi"

Guardi le acque del mare, dove sono più basse sembrano ribollire. "Ormai da giorni stiamo riempiendo le reti". Mattia Lanzoni è un ricercatore dell’università di Ferrara. E’ lui a studiare i nuovi inquilini, tra terra e mare. Il lupo che ha fatto la sua comparsa in pianura, lungo fruttetti e strade di campagna. Il granchio blu che – era maggio 2023 – si è preso il mare. L’altro giorno era lungo la costa, a Comacchio, con alcuni ragazzi, borsisti dell’università. Si sono trovati davanti l’avanguardia della terza invasione, dopo quella del 2023 e dell’anno scorso. Il killer delle vongole – ormai non ce ne sono più a Porto Tolle (Veneto), a Goro e Comacchio meno del 10% della produzione – ha lasciato l’alto mare per la nuova colonizzazione. Granchietti che corrono nei fondali, impigliati nelle reti a maglie strette proprio per censirli. "Una femmina può fare da 2 a 4 milioni di uova. E noi, in anticipo rispetto allo scorso anno, ci siamo trovati davanti milioni di granchi blu", spiega. In anticipo di settimane e con quantità superiori, è l’amaro verdetto del monitoraggio.

La colpa? Il clima folle. "Il primo aumento di temperature avvenuto in questi giorni ha attivato la specie in tutta la costa ferrarese, nelle reti esemplari giovani probabilmente riconducibili alle ultime riproduzioni della fine del 2024", precisa ancora il ricercatore. Cammina lungo la riva con gli stivali per la campagna di monitoraggio di Unife. Si chiama Lifeel il progetto nato per salvare una specie che invece è a rischio, l’anguilla. Adesso l’università (dipartimento di scienze dell’ ambiente e prevenzione guidato dal professor Giuseppe Castaldelli) i dati li raccoglie per studiare anche il fenomeno che ha tolto il sonno ai pescatori, il granchio blu. I granchiolini sono di 2 o 3 centimetri, anche più piccoli, sembrano impazziti tra le dita dei ricercatori. L’avanguardia è stata avvistata già i primi giorni di marzo nelle acque salmastre da Goro alle valli di Comacchio. "Il granchio si mette in moto quando le acque vanno oltre i 10 gradi, temperatura che la colonnina di mercurio ha superato, e non di poco, già da un po’". Luglio dello scorso anno, il picco dell’invasione ’aliena’. "Le nostre cooperative ittiche ne hanno pescato, per cercare di fermare l’avanzata, in un solo giorno 17 tonnellate. Tante, troppi", interviene Marika Bugnoli, il sindaco di Goro, il paese che misura la disperazione dei pescatori, le barche ferme nei porti, quel cimitero di macerie, i gusci rotti delle vongole. E’ preoccupata, fa un esempio. "Se quelle 17 tonnellate le mettiamo sulla Superstrada, i granchi blu arrivano alle porte di Ferrara", metafora amara.

Giocano d’anticipo i granchi, i pescatori si mobilitano. Proprio ieri Bugnoli ha incontrato i presidenti delle cooperative. Dalla prossima settimana partirà la caccia a quel mare di corazze e tenaglie. "E’ la raccolta per cercare di smaltirli – aggiunge il primo cittadino, la sua gente senza più lavoro, esaurita la miniera d’oro delle vongole –. Erano in letargo, dormivano. Se ne stanno sul fondo, nascosti, riducono al minimo l’attività vitale". Come cellule dormienti, che si sono risvegliate all’improvviso. "Sono affamati, sono molto più attivi, più cattivi".

Le reti gonfie, non solo quelle dei ricercatori. Fausto Gianella, presidente de ‘La Vela’, una della cooperative più antiche della Sacca di Goro, l’anno scorso ha creato la prima fabbrica per la lavorazione del granchio. Fermi durante l’inverno, sono ripartiti a pieno ritmo. Hanno trasformato un flagello in una fonte di reddito. Le confezioni prendono il largo per i tavoli dei ristoranti della Romagna. "Il granchio blu ha ammazzato il settore, peggio del Covid", le parole di Vadis Paesanti, vicepresidente regionale FedagriPesca Confcooperative Emilia Romagna. Preoccupato davanti alla terza ondata.