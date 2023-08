"Granchio blu, la vendetta consumata calda"

di Mario Bovenzi

Il Maine, stato che si affaccia sull’Atlantico, America, fino all’altro giorno era famoso – più o meno famoso, – per la signora in giallo. La Fletcher che indaga, sullo sfondo barche e pescatori. Ora la scena quei pescatori se la sono presa, perché sono proprio loro, a Cape Cod, a tirare a riva il granchio blu, da sempre il piatto tipico di quel paese oltre l’oceano. Da lì ci guardano con un pizzico d’invidia, per l’invasione che sta tenendo con il fiato sospeso chi da anni alleva cozze e vongole. "E’ ottimo per i crab-cake e nelle zuppe, mangiatevelo", il loro goloso e un po’ geloso invito che arriva da miglia e miglia di mare. Un po’ l’insegnamento che hanno preso alla lettera i volontari che stanno allestendo la sagra della patrona, la Madonna delle Grazie, a Goro il paese finito in quelle chele che stringono come morse. Una vendetta che verrà consumata calda, nei piatti fumanti e al profumo di mare che arrivano dalla cucina. "Vogliamo dare il nostro piccolo contributo, un aiuto ai pescatori che stanno lottando contro il killer del mare", a parlare è Marica Ricci, volontaria, insieme alla mamma Ingrid, della manifestazione che aprirà i battenti – stand e brindisi, cozze e spaghetti allo scoglio – il 18 agosto, ormai tra qualche giorno. L’idea di condire le pennette con la polpa del granchio blu, di servirlo anche come secondo – gratinato – è stata di un altro volontario dell’associazione che porta il nome di ’Valeria’, da una volontaria – Valeria Turolla – scomparsa nel 2011 per una malattia. La figlia Alessandra Branchi ha raccolto il testimone, è lei la presidente di un esercito che in questi giorni sta preparando stand e granchi, padelle e pomodoro per convincere anche i più schizzinosi a puntare il dito, scorrendo il menù, su quei crostacei che alla fine non sono poi così male. Almeno a tavola. "E’ buono, un modo per sconfiggerlo è anche quello di metterlo in pentola", la soluzione. "Magari un giorno diventerà un piatto tipico – riprende –. Abbiamo già fatto alcune prove di cottura e, ripeto, la polpa è squisita". Ultimi preparativi, fervono le ordinazioni di granchi blu, del resto la materia prima – purtroppo – è abbondante, magari ottima. Ma questo lo diranno i turisti che – contrattacco ai fornelli – lo metteranno sotto i denti.