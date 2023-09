Granchio blu, mercoledì scatta la protesta

Mercoledì dalle 10 alle 12, di fronte alla prefettura di Ferrara, si terrà un presidio organizzato dalle centrali cooperative per chiedere che il Governo attivi urgentemente lo stato di emergenza per la proliferazione del granchio blu. I motivi? "Da mesi – spiegano i promotori -, la proliferazione incontrollata del granchio blu sta minacciando non solo l’attività economica di centinaia di pescatori, ma anche la biodiversità ambientale di un intero territorio. Parlare di granchio blu come opportunità è fuorviante: ogni giorno vengono pescate circa 8 tonnellate di granchi, di cui ne viene venduta solo una minima parte"