"Granchio blu, non servono mance"

"L’invasione del granchio blu che ha colpito le regioni dell’Adriatico, in particolare Veneto, devastando allevamenti di molluschi e danneggiando più di 4.000 operatori ittici, va affrontata con soluzioni lungimiranti e politiche mirate, avvalendosi di supporto scientifico e di attrezzi e strumenti efficaci che ne consentano il contenimento". È questa la richiesta avanzata alla Commissione europea in un’interrogazione urgente dall’eurodeputata della Lega Rosanna Conte: "Per far fronte ai danni economici provocati dal granchio blu, le mancette non bastano – rilancia –. Già nel 2021, sempre a seguito di una mia interrogazione, Bruxelles aveva individuato le risorse Ue che possono essere messe in campo a sostegno dei nostri pescatori: il Feampa, il programma per l’ambiente e l’azione per il clima, e i fondi della politica di coesione. Si è perso troppo tempo da allora: occorre subito mobilitare queste risorse per salvaguardare le produzioni, altrimenti i danni saranno incontenibili e si riverseranno anche su altri settori, a partire da quello turistico". Sul tema interviene anche Cia Emilia-Romagna che, attraverso il proprio presidente Stefano Francia, lancia un appello al ministro Lollobrigida, affinché venga messo in campo "un concreto programma di contenimento della specie che passa da una mappatura della sua presenza, sempre più capillare lungo le coste e in risalita lungo fiumi e canali".