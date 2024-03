"Granchio blu per piatti gustosi". C’è il concorso, subito le ricette

GORO

Granchio blu: è sfida culinaria a Goro. L’iniziativa è stata lanciata da Egnews, dopo quella legata alle ostriche estensi Gioielli di Lucrezia nate dal legame tra Gianmarco Zandrino di I Wai Food ed Enrico Bertaglia di Finittica. Un nuovo concorso, dunque, per creare ricette a base di granchio blu, cercando di dare un proprio contributo a tenerne sotto controllo la diffusione, a colpi di mestolo e pentole. "E’ una iniziativa agli albori e alla sua prima edizione – dice l’ideatore Francesco Turri – l’obiettivo è di usare il granchio blu non solo per incentivarne il consumo da parte della gente, ma anche far entrare nella mentalità comune, l’utilizzo di questo granchio come tutti gli altri pesci, molluschi e crostacei. Cioè mettere nel menu questo prodotto in modo che sia usato normalmente".

Pescato e da pulire o trovandolo già pronto per saltare in padella conoscendone le qualità finora forse non ancora conosciute da tutti. "Oltretutto esistono aziende come la Finnittica di Goro che preparano un semilavorato cioè un granchio blu che è stato tolto dal carapace, lavata la parte interna e messo in commercio congelato - prosegue - Essendo un crostaceo, tra l’altro, anche se messo sotto ghiaccio, non va a perdere le sue caratteristiche a differenza di quello che può essere un altro prodotto".

E si guarda avanti. "Non si tratta solo di premiare il ristorante o l’appassionato ma quello che potrebbe diventare una tradizione – conclude Turri - E quindi far diventare normale una cosa che attualmente è un alieno nella nostra sacca e che, oltretutto a primavera inizia a uscire dai suoi covi e riprenderà a nutrirsi in continuazione. Così, si andrà a cucinare in mille modi, come, ad esempio, si fa in certe ricette francesi con il brodo di fagioli o in certe zuppe fatte in giro per il mondo. Questo granchio dà ottimi risultati come componente di un piatto". Le migliori ricette, selezionate da una giuria di chef esperti e da gente comune, saranno protagoniste e premiate a luglio. Gli chef professionisti potranno partecipare con una ricetta elaborata con granchio blu come ingrediente principale, gli chef dilettanti con un piatto creativo con granchio blu e gli appassionati con un antipasto o un finger food. Per partecipare, basta inviare la propria ricetta entro il 30 giugno a eg1@egnews.it.

Laura Guerra