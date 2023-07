"Granchio blu, problema di tutti"

Il Distretto di pesca del nord Adriatico è unito nella lotta al ‘granchio blu’. Giovedì, nell’ambito dell’incontro del Distretto, è stato approvato un documento comune delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia indirizzato al Governo affinché adotti le misure necessarie, e specifiche, per contenere i danni all’ambiente marino e all’economia causati dal ‘granchio blu’, specie alloctona dannosa che si ciba di vongole e novellame. "Stiamo lavorando con le associazioni di pesca per trovare delle soluzioni, ma serve soprattutto – ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca, Alessio Mammi- una strategia di contrasto più strutturata anche a livello nazionale, consentendo l’autodifesa per gli acquacoltori, il prelievo del granchio e la sua commercializzazione. Ora è necessario procedere con il monitoraggio dei danni per vedere poi riconosciuto dal Ministero lo stato di calamità con adeguati ristori". Il tema è stato portato anche a Bruxelles dall’eurodeputata della Lega Rosanna Conte: "Il granchio blu rappresenta una minaccia per i nostri pescatori, per l’economia della comunità costiere, e per la biodiversità. Già due anni fa segnalai alla Commissione europea il problema, e la situazione ha raggiunto livelli insostenibili che richiedono misure urgenti, come la dichiarazione dello stato di calamità. Da capogruppo della Lega in commissione Pesca al Parlamento europeo, ho chiesto a Bruxelles di adottare misure (come la pesca) per contenerne la diffusione".