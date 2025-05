Granchio blu: “Al lavoro per trasformare la ‘bestia’ in ricchezza”. Ecco i progetti in cantiere

Ferrara, 2 maggio 2025 – Da qualche chilo che a fatica riempiva il fondo di quei bidoni di plastica azzurra del mercato ittico di Goro a quasi seimila tonnellate, la montagna di granchio blu pescata in mare lo scorso anno dai pescatori di Goro e Comacchio. Il primo maggio è stato l’anniversario triste per un mondo che viveva di vongole e cozze. Sono trascorsi tre anni da quando con la grande alluvione del 2023, l’onda d’acqua che ha devastato la Romagna, è cominciato il disastro.

"Come ogni mattina eravamo andati a controllare gli allevamenti di vongole, abbiamo trovato un cimitero, non c’era più nulla. Solo conchiglie triturate”, a parlare è Vadis Paesanti, pescatore, vicepresidente regionale FedagriPesca Confcooperative Emilia Romagna. Ma bastò un controllo alle immagini delle telecamere a raggi infrarossi che h 24 sorvegliano la Sacca di Goro per capire che quel saccheggio non era opera dei pirati del mare, di bracconieri. Il granchio blu aveva fatto ufficialmente la sua apparizione sulla storia di un paese, Goro, di migliaia di famiglie.

"Ma in questi giorni di festa, festa amara, noi pescatori non ci piangiamo addosso. Stiamo lavorando per trasformare la ‘bestia’, al granchio però non vogliamo male, in una ricchezza. Un giorno, spero vicino, riusciremo a lavorare, a guadagnare di nuovo grazie a questo flagello. Se noi ci aiutiamo. E magari anche un po’ il cielo ci aiuta”.

Progetti per ripartire

Non solo il cielo. A Bosco Mesola è pronta a trasformare granchi in polpa una fabbrica arrivata dalla Tunisia, tra Goro e Porto Tolle in Veneto si sono fatti avanti imprenditori dalla Turchia, su un’altra fabbrica in Veneto sventolerà la bandiera dello Sri Lanka. Anche il Copego, l’organismo che unisce i pescatori di Goro, ha sentito il vento e sta seguendo una nuova rotta. Soprattutto le donne, circa 200 socie, stanno lavorando per la trasformazione e la vendita di questo fiume di chele e corazze. Sempre a Goro la cooperativa La vela ha aperto i battenti di una fabbrica.

“Dobbiamo riuscire a trasformare quella che per ora è una grande disgrazia in una ricchezza", dice di nuovo Paesanti che, lo ricorda ancora, fu il primo a lanciare l’allarme. “Era il 2022, i granchi blu che qui vendiamo già dal 2014, erano poco più di una curiosità, qualcuno ci preparava i tagliolini, qualche ristorante li aveva pure messi nel menù. Ce li mangiavamo”. Poi sono diventati milioni, e sono stati loro a mangiare le vongole nel banchetto allestito nella Sacca.