"Granchio blu, pronti a sostenere misure concrete"

Quella di giovedì, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra le amministrazioni locali, le cooperative di pesca di Goro e Comacchio e le loro rappresentanze, finalizzata a definire strategie efficaci per combattere la proliferazione del granchio blu, crescente minaccia per l’economia ittica della zona. All’incontro con il presidente della Regione Emilia-Romagna e l’assessore regionale Alessio Mammi, tenutosi nella sala consiliare del Municipio di Goro, era presente anche il Partito Democratico regionale, con il capogruppo Paolo Calvano e la consigliera Marcella Zappaterra che, in una nota, ricordano come il dannoso crostaceo stia "danneggiando la nostra produzione di vongole, una risorsa centrale per l’economia di Goro e Comacchio nonché regionale e nazionale. Come Partito Democratico – dichiara Paolo Calvano – siamo pronti a sostenere e mettere in campo misure concrete per affrontare questa emergenza e per costruire soluzioni sostenibili nel lungo periodo, dal sostegno diretto all’eliminazione del granchio, agli investimenti e alla ricerca. A testimonianza dell’impegno delle istituzioni, la Regione ha già stanziato negli anni precedenti 2 milioni di euro per le operazioni di smaltimento del granchio blu e prevederà ulteriori risorse nella nuova legge di bilancio. Inoltre, la Regione sta collaborando al piano nazionale per contrastare l’invasione del Granchio Blu su scala più ampia". Il presidente della Provincia di Ferrara, Daniele Garuti, sostiene l’importanza della sinergia tra istituzioni a tutti i livelli per affrontare l’emergenza granchio blu: "Un flagello che cerchiamo di contrastare per la salvaguardia dei nostri pescatori e del valore di un’eccellenza del nostro territorio come la vongola".

Come anticipato dal presidente del Con.Uno (Consorzio unitario novellame di Goro e Comacchio), Massimo Genari, tra 15-20 giorni ripartirà probabilmente l’attività di raccolta e smaltimento del granchio blu "perché già presente. Nel 2023 ne sono stati raccolti oltre 4mila quintali, nel 2024 9mila quintali, e quest’anno non ne ce ne saranno meno". Genari ha auspicato investimenti anche per la salvaguardia ambientale della Sacca, con interventi di escavo per garantire l’idrodinamismo, allo scopo di evitare crisi anossiche nei mesi estivi e scongiurare che "vengano vanificati gli investimenti sinora realizzati".

