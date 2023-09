"Granchio blu, in arrivo un milione per le imprese"

Comacchio, 16 settembre 2023 – Sono previsti fondi a favore delle imprese dell’acquacoltura danneggiate dal granchio blu, nella proposta di legge approvata in questi giorni dalla Giunta Bonaccini. All’interno del documento, infatti, sono state inserite risorse regionali per un milione di euro per far fronte alle problematiche causate dalla diffusione del crostaceo (che sta interessando le acque di Goro e Comacchio). La proposta di legge, contenente anche diverse misure a favore di cittadini, imprese ed enti locali colpiti da alluvione, dall’ondata di maltempo del luglio scorso e che saranno finanziate tramite donazioni ricevute e fondi regionali, è già stato inviato all’Assemblea legislativa per l’iter di approvazione. "Come ci eravamo impegnati a fare due settimane fa – affermano il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano – , abbiamo approvato una proposta di legge che, siamo convinti, possa vedere maggioranza e opposizione fare gioco di squadra in Assemblea legislativa su tempi altrettanto rapidi, pur con tutti i miglioramenti che si potranno apportare". Come detto, una volta approvata la proposta di legge, si potranno prevedere interventi straordinari a sostegno delle imprese dell’acquacoltura a fronte dell’emergenza dovuta alla diffusione invasiva del crostaceo Callinectes sapidus, ben più noto con il nome di ‘granchio blu’.

La Regione potrà concedere, per un totale di un milione di euro, sostegni alle imprese titolari di concessioni di aree demaniali per le perdite di produzione subite e per gli oneri di smaltimento del pescato non soggetto a commercializzazione. Anche in questo caso le risorse stanziate sono quelle del bilancio regionale (e quindi non delle donazioni) e vanno ad aggiungersi a quelle stanziate dal Governo con il decreto legge di agosto, ora in conversione in Parlamento, al fine di potenziare il sostegno. Dunque, un provvedimento che prevede un ulteriore aiuto alle imprese della costa, che stanno fronteggiando serissime difficoltà legate alla proliferazione del crostaceo, che sta seriamente mettendo a rischio la produzione di vongole nei territori di Goro e Comacchio. Un problema dal punto di vista economico, sociale e ambientale per le due realtà, che vede in prima linea pescatori e acquacoltori nella ‘battaglia’ per contrastare i danni causati dal crostaceo. Dunque, ora occorrerà attendere che la Proposta di legge approvata nell’ultima seduta dalla Giunta Bonaccini compia il previsto iter istituzionale in Assemblea legislativa cui il documento è stato inviato in tempi rapidi, a fronte necessità di arrivare velocemente all’erogazione di contributi e risorse.

Sul tema è intervenuto anche l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi: " Siamo ancora in attesa di ricevere risposta dal Governo alla richiesta della Regione di dichiarare l’emergenza nazionale per la piaga del granchio blu che ha colpito i pescatori e gli acquacoltori di Goro e Comacchio – ha ricordato Mammi – Nel frattempo, la proliferazione del granchio ha raggiunto anche altri territori della costa. Da parte nostra abbiamo messo a disposizione un milione di euro per indennizzare gli acquacoltori colpiti dall’emergenza".