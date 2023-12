"Granchio blu, serve il sostegno dell’Europa"

Anche a Bruxelles deve essere massima l’attenzione verso pescatori e molluschicoltori, messi in ginocchio dalla proliferazione del granchio blu. Per questo l’europarlamentare Alessandra Basso, Lega - Id, ha voluto incontrare, nel pomeriggio di mercoledì scorso, Massimo Genari, direttore generale di Copego, Consorzio Pescatori Goro.

Al centro della discussione i danni causati dall’alieno che inghiotte quintali di vongole e devasta le coltivazioni nella Sacca di Goro, compromettendo, oltre che la biodiversità, la produzione ittica: tra luglio e agosto scorso è andata perduta la produzione dell’intero anno, per un valore stimato in 40-50 milioni di euro.

"Il comparto ha bisogno del supporto di tutti per far fronte a questa difficile situazione – afferma l’eurodeputata –. I produttori di vongole hanno risposto a questa profonda crisi adattando il loro lavoro, ad esempio attraverso l’impiego di recinzioni e protezioni e attraverso la raccolta del granchio blu, ma rimangono diverse esigenze che dobbiamo sostenere per far fronte al problema".

Si attende dalla Regione la concretizzazione della disponibilità all’ampliamento della concessione demaniale e si auspica la dichiarazione dello stato di emergenza, che permetterebbe la sospensione dei mutui "perché le famiglie a brevissimo resteranno senza reddito". "Nell’immediato – spiega Genari – servirebbe riconoscere una remunerazione per la raccolta del granchio blu, che stiamo conducendo a tutela non solo del settore, ma anche dell’ambiente e del turismo. La raccolta rappresenta una soluzione di minima per poter allevare, soluzione non remunerativa che però impone costi molto elevati, fra benzina, attrezzi e lavoro".

C’è poi una tematica che riguarda direttamente l’Europa. "L’Italia ha proposto un progetto di raccolta maggiormente efficace, rispetto alla nostra capacità d’azione: i pescatori della Sacca non possono infatti raccogliere al di fuori delle concessioni. Il progetto punta a consentire per un numero identificato di sei unità di raccolta di granchi la pesca a strascico entro le tre miglia nautiche, area non ammessa dalle normative Ue. Non abbiamo tuttavia ancora indicazioni chiare".

Alessandra Basso ha dunque preso l’impegno di presentare una interrogazione a riguardo. "L’Europa – rimarca – ha il dovere di stare al fianco dei pescatori e degli acquacoltori nella battaglia contro questa terribile piaga, che sta flagellando un settore primario per il nostro Paese".