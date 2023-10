"Granchio blu, subito le reti all’imbocco dei canali"

COMACCHIO

Resta altissima l’attenzione sui problemi causati dal granchio blu, la cui diffusione sta mettendo in ginocchio il settore della pesca e della molluschicoltura nei territori di Comacchio e Goro. Su questo fronte, in questi giorni, il consigliere regionale Marco Mastacchi ha presentato un’interrogazione indirizzata alla giunta Bonaccini, nella quale lancia la proposta di posizionare delle reti all’imboccatura dei canali a Comacchio per ostacolare l’ingresso dei dannosi crostacei nelle aree dedicate all’allevamento dei molluschi. E, al contempo, invita l’amministrazione regionale "ad attivarsi e a far in modo che la gestione delle reti non impedisca il passaggio delle imbarcazioni e venga coadiuvata da un sistema di guardiania". Come viene sottolineato da Mastacchi, "anche in mare aperto il granchio blu dilaga e costituisce un’insidia per le specie ittiche che avrebbero dovuto ripopolare i fondali, tanto che i pescatori delle due marinerie locali di Goro e Porto Garibaldi si uniscono al grido d’allarme dei colleghi che operano nel settore della molluschicoltura. Questa specie rappresenta una potenziale minaccia per gli ecosistemi marini e a Comacchio le cooperative dei pescatori per ostacolare l’ingresso del granchio blu nelle aree dedicate alla venericoltura sono intenzionati a posizionare delle reti all‘imboccatura dei canali per non perdere tutta la produzione". Ma la proliferazione di granchi blu non si sta limitando all’area costiera. Alcuni esemplari sono stati rinvenuti presso l’impianto del sifone di Berra, nel territorio di Riva del Po, dove mercoledì scorso ha avuto luogo l’ormai tradizionale svaso del bacino adiacente alla struttura, con il relativo recupero del pesce, avvenuto grazie ai mezzi del Consorzio di Bonifica e ai volontari di A.S.I.A che hanno impiegato diverso personale. Presente sul luogo il dottor Mattia Lanzoni e il suo staff della facoltà di Biologia dell’Università di Ferrara che ha avuto modo di valutare quello che attualmente è la popolazione ittica del Po. Tra i 26 quintali di pesce recuperato, sono spuntati anche alcuni granchi blu. Diverse le persone presenti alle operazioni: Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica di Pianura Ferrara, insieme ai suoi tecnici che hanno gestito l’evento nel migliore dei modi; A.S.I,A con il presidente Marco Grossi e il responsabile dei recuperi Franco Gregori i volontari e i mezzi per il trasporto del pesce recuperato. Era presente la Regione con la responsabile dello S.T.A.C.P. di Ferrara Alessandra Pesino e la sua collaboratrice Cristiana Garolla, Luca Bellini, presidente di Agrimercato Ferrara e per Fipsas, il vicepresidente della sezione di Ferrara Giuliano Boldini.

Valerio Franzoni