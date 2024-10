Granchio blu, summit in prefettura. Focus su cattura e difesa vongole

Si è svolto ieri mattina in prefettura il secondo incontro tecnico con il commissario straordinario per l’emergenza granchio blu Enrico Caterino, convocato dal prefetto Massimo Marchesiello. All’incontro erano presenti il sindaco di Goro e il sindaco di Comacchio, le principali associazioni di categoria rappresentate dall’Allenza delle Cooperative della Pesca dell’Emilia-Romagna e Coldiretti, il Consorzio Unitario Novellame, la direzione marittima di Ravenna e la Regione. L’incontro è stato voluto dal commissario per dare esito delle consultazioni svolte a seguito del primo incontro svoltosi lo scorso 31 agosto. Il commissario ha esposto le linee e gli obiettivi del piano di intervento che redigerà entro breve tempo, tenendo conto delle proposte e dei contributi forniti dalle associazioni di categoria, sindaci, imprese ed enti di ricerca. Il piano di intervento sarà focalizzato in primis sulla realizzazione di campagne di cattura mirata della specie da parte dei pescatori, indennizzandone il costo ed agevolando la gestione dello smaltimento. Inoltre, il piano in fase elaborazione porrà l’attenzione sull’efficacia dei vari metodi di protezione delle vongole fino ad oggi impiegati, per migliorarne l’efficacia in una ottica di convivenza con la specie invasiva. Le associazioni di categoria hanno rinnovato la massima disponibilità a collaborare, "anche fornendo osservazioni e suggerimenti utili alla redazione del piano di intervento, il quale – hanno dichiarato – auspichiamo possa interagire in modo sinergico anche con altre risorse che si renderanno eventualmente disponibili".