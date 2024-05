Granchio blu, un milione per i danni. Il ’sì’ della commissione regionale

COMACCHIO

Si riunirà martedì e mercoledì prossimi, l’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna. Tra i punti all’ordine del giorno che saranno posti in votazione il progetto di legge proposto dalla giunta Bonaccini per sostenere l’agricoltura e le zone colpite dai danni del granchio blu. Un intervento da 6,7 milioni di euro, di cui un milione verrà destinato per lo smaltimento del granchio blu non destinato a commercio e ristorazione. Nei giorni scorsi, la Commissione Politiche economiche ha dato parere favorevole al progetto di legge, che va a sostenere non solo le imprese dell’acquacoltura impegnato ad affrontare le problematiche derivanti dal dannoso crostaceo, ma anche altri settori dell’agricoltura che stanno vivendo situazioni complesse (patata, riso, barbabietola da zucchero) e il Consorzio dei salumi piacentini. Il provvedimento è stato valutato nell’ambito della Commissione: in una specifica seduta sono state chiamate ad esprimere una valutazione anche le parti sociali. Nella circostanza era intervenuto anche Vincenzo Rizzardi, amministratore del Consorzio dei Pescatori del Delta del Po, che no aveva nascosto il grave momento di difficoltà che stava attraversando il comparto della pesca e dell’acquacoltura, ormai da un anno alle prese con la proliferazione del granchio blu e con gli impatti da essa derivanti: in particolare sulle vongole.

"In questo momento complesso per il sistema agricolo e dell’acquacoltura – ha commentato l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca Alessio Mammi, a seguito dell’approvazione del progetto di legge in Commissione -, queste risorse sono una boccata di ossigeno per le tante imprese che hanno subito danni dagli effetti dei cambiamenti climatici e dai selvatici, e per rafforzare azioni di promozione e vendita dei nostri straordinari prodotti agroalimentari". Sempre sul fronte granchio blu, nei giorni scorsi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Dl Agricoltura (come comunicato dal ministro Francesco Lollobrigida), approvato dal Consiglio dei Ministri, nel quale sono inserite misure per affrontare l’emergenza granchio blu, tra cui uno stanziamento di 12 milioni di euro a sostegno delle imprese ittiche colpite e anche la nomina di un commissario straordinario che sarà chiamato a predisporre e inviare al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare un piano di intervento ad hoc che possa risollevare il settore, nonché garantire la difesa della biodiversià e degli habitat colpiti dall’emergenza.

Valerio Franzoni