"Granchio blu, via libera allo stato di calamità"

È stato fra più attenti al problema del granchio blu, battendosi affinché le ’vittime’ di questo flagello ottenessero un sostegno. Il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni non nasconde la sua soddisfazione per aver ottenuto la possibilità dello stato di calamità anche per il settore dell’acquacoltura: "Come avevo annunciato – spiega Balboni – a nome del ministro Lollobrigida in occasione dell’assemblea delle cooperative di Goro, Comacchio e Porto Tolle svoltasi lo scorso 3 dicembre, con l’approvazione della Legge di Bilancio in votazione oggi alla Camera, verrà modificato il D. LGS. 102/2004 nel senso di estendere anche al settore della Pesca e dell’Acquacoltura, oltre che dell’Agricoltura, la possibilità di ottenere la dichiarazione dello stato di calamità, oltretutto con specifico riferimento alle specie invasive, come appunto il granchio blu, che ha ormai devastato gli allevamenti di vongole e cozze di Goro e comuni limitrofi e sta mettendo a rischio l’intero ecosistema del nostro Delta". Balboni ribadisce che "il ministro dell’Agricoltura potrà così finalmente dichiarare lo stato di calamità in relazione alle zone colpite dalla mostruosa proliferazione di questa specie aliena. Sarà quindi possibile sospendere i mutui ed i contributi previdenziali, oltre che studiare apposite misure di sostegno alle imprese per il loro lavoro prezioso e indispensabile di contenimento del granchio blu, ovviamente d’intesa con tutte le associazioni di categoria". Il senatore di Fratelli d’Italia aveva teso una mano ai pescatori cercando di capirne i problemi e ora è arrivata la risposta: "Sono soddisfatto del lavoro svolto – conclude Balboni – nell’interesse di questo straordinario comparto della nostra economia e dell’ascolto e interessamento che il ministro Lollobrigida ci ha prestato fin dal primo momento in cui è scoppiata questa emergenza".