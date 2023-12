Granchio blu, via libera allo stato di calamità: "Stretta di mano governo-Ue"

Goro (Ferrara), 4 dicembre 2023 – Operazione verità, così il senatore Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) ha battezzato il senso dell’intervento di ieri, a Goro nella sede del consorzio, davanti ai pescatori. Obiettivo, spiegare cosa è possibile fare per fermare l’invasione del granchio blu e cosa il governo sta facendo ormai da mesi per segnare almeno un punto nella lotta al killer delle vongole. Durante il vertice – al tavolo il sindaco Marika Bugnoli, Massimo Genari, presidente del consorzio Con.Uno, Fausto Gianella, al vertice della cooperativa La vela, e Luigino Marchesini, al timone del consorzio di Scardovari (Rovigo) – un punto alla fine è stato segnato.

Tra due mesi verrà dichiarato lo stato di calamità nazionale per l’emergenza granchio blu. E’ arrivato nelle ultime ore il via libera di Bruxelles, parere che appena sarà ufficializzato consentirà di varare una legge ad hoc. Dopo un’intensa trattativa tra il governo e l’Europa sono stati superati alcuni ostacoli normativi che spuntavano le armi necessarie da una parte a debellare il flagello che ha azzerato un settore e dall’altra a concedere gli aiuti ai pescatori, ormai stremati in questa lotta impari fatta di nasse e recinti che vengono spazzati via ad ogni mareggiata.

"La dichiarazione di stato d’emergenza – spazza via alcuni equivoci il senatore, davanti a lui un centinaio di pescatori – invocata ad agosto dalle Regioni Emilia Romagna e Veneto non può essere accolta. Mancano i presupposti giuridici, come chiarito dalla struttura tecnica del dipartimento della Protezione civile, il cui parere è vincolante. Insistere invocando una misura che la legge non consente non sarebbe né utile né onesto nei confronti delle imprese e delle famiglie che si trovano a vivere un momento di forte difficoltà".

Un ostacolo che però non ha fermato l’azione del governo e del ministero all’Agricoltura, guidato da Francesco Lollobrigida. "Il governo – ha ripreso il senatore – si è orientato ad esplorare la possibilità di dichiarare lo stato di calamità, in base al decreto legislativo 102 del 2004. Anche questo strumento però non è applicabile alla pesca e all’acquacoltura, è infatti limitato all’agricoltura. Il governo ha avviato un confronto informale con l’Unione europea per capire se una modifica del decreto per estenderlo alla pesca all’acquacoltura era possibile". Via libera necessario, la pesca è sottoposta – più d’uno direbbe purtroppo – ai vincoli europei in materia d’aiuti di Stato.

"Nei giorni scorsi – le fasi finali riassunte ieri al tavolo – il confronto su questa modifica normativa sembra aver ottenuto il via libera di Bruxelles, appena sarà ufficializzato consentirà di varare senza ritardo una legge ad hoc. Con la dichiarazione dello stato di calamità sarà possibile procedere alla sospensione dei mutui e dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti delle cooperative e delle imprese colpite". Verranno inoltre varate misure di contrasto all’invasione dell’alieno e di sostegno al reddito molto più efficaci. Genari, presidente del consorzio Con.Uno colosso della pesca che rappresenta centinaia di cooperative, ha accolto con favore l’annuncio. Lo stato di agitazione, dichiarato durante l’assemblea allo stadio Cavallari di Porto Tolle, non verrà revocato. "Solo quando la calamità sarà dichiarata verrà tolto, per il momento sospendiamo altre manifestazioni". Positivo anche il commento di Gianella. "Sono convinto che finalmente sia stata fatta chiarezza, è sbagliato chiedere misure che non possono essere applicate. Così si illudono i pescatori".