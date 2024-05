Grande entusiasmo per domani. Attesi molti campioni del passato

Spettacolo nello spettacolo, sono gli ex campioni che arriveranno a Cento, gli eventi e certamente Giroland, l’area realizzata agli arrivi di tappa da Rcs che a Cento si troverà in piazzale Bonzagni, aperta dalle 13 alle 19. E’ lì che in uno dei gazebo si potrà scoprire la storia e i simboli della corsa rosa, vedere la medaglia che da quest’anno viene consegnata al vincitore di tappa, trovare qualche cimelio e ammirare le maglie rosa originali e autografate di Magni, Moser, Indurain. E a fianco, si potrà farsi una foto con il Trofeo Senza Fine. Negli stand degli sponsor si potrà anche giocare per vincere gadget o la maglia rosa del Giro. Presente lo stand di Biciscuola che, tra l’altro vedrà premiare sul palco la 5 A della scuola primaria ’Il Guercino’ per un video che promuove l’uso della bicicletta e il ciclismo. Sul palco di Giroland, alle 15, i bimbi delle squadre locali di ciclismo. Un palco che guiderà il divertimento e la musica con Rtl 102.5 e poi gli spettacoli della carovana pubblicitaria. E non mancherà il maxischermo per seguire la corsa così come alcuni saranno anche in via Ferrarese. Tra gli ex campioni in città: Alessandro Ballan, Maurizio Fondriest, Francesco Moser, Dalia Muccioli con la pedalata Mediolanum ’Un Giro nel Giro’ e, con GiroE, Damiano Cunego, Claudio Chiappucci, Igor Astarloa, Andrea Tafi, Gianni Bugno, Sonny Colbrelli, Raffaele Ferrara, Sasha Modolo, Roberto Ferrari, Marco Canola, Orlando Maini, Jader Fabbri.