Grande festa al Nuovo

È stata una vera e propria esplosione di energia, talento e creatività quella andata in scena al saggio di fine anno della palestra Gym & Tonic di Ferrara, che ha portato sul palco tutti gli allievi – dai 6 anni in su – in un suggestivo viaggio danzante dal titolo: “Una Notte al Museo”.

Le coreografie di hip hop, curate da Giulio Villani, hanno portato sul palco un’esplosione di ritmo e contemporaneità. Ogni esibizione ha raccontato una storia diversa, intrecciando tecnica, musicalità e attitudine. I danzatori, con movimenti incisivi e sincronizzati, hanno trasformato lo spazio scenico in un ambiente urbano vivo e pulsante. Il linguaggio dell’hip hop ha dato voce ai personaggi del “museo” in una chiave moderna e coinvolgente, conquistando il pubblico con grinta e carisma. Dall’altra parte, la danza acrobatica, diretta da Irene Forlani, ha stupito per eleganza, controllo e spettacolarità, con sequenze aeree e movimenti sospesi che sembravano sfidare la gravità. A impreziosire ulteriormente la serata, la partecipazione di gruppi ospiti: il gruppo di Danza Moderna diretto da Laura Govoni, che ha portato sul palco una contaminazione tra classico e contemporaneo dalle tinte emozionali, e una vibrante performance di Voguing, firmata dalla coreografa Giulia Masetti, che ha conquistato con stile, attitudine e una carica esplosiva. La palestra Gym & Tonic si conferma così non solo come luogo di allenamento, ma come un vero e proprio laboratorio di crescita artistica ed espressiva per bambini e ragazzi.