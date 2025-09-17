Grande festa col ’calcio camminato’. Vincono gli amici di Denis Bergamini

Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Ferrara

CronacaGrande festa col ’calcio camminato’. Vincono gli amici di Denis Bergamini
17 set 2025
NANDO MAGNANI
Cronaca
Quattro squadre impegnate lo scorso week-end nel "1° torneo di Calcio Camminato città di Argenta". Al quadrangolare di "Walking Food", sono scesi in campo, nell’impianto sportivo di via Napoli, i neo campioni d’Italia, gli "Amici di Denis-Bassa Romagna", con due formazioni (Ferrara e Boccaleone), contro le restanti di Ferrara-Boccaleone e dell’esordiente Voghiera.

Hanno Vinto gli "Amici di Denis", con a fare il tifo anche la sorella del compianto Denis, Donata, i sindaci di Argenta e Lugo Andrea Baldini ed Elena Zannoni, il presidente dei club argentani, Roberto Cavecchia, Mario Marescotti ed una rappresentanza dei veterani dello sport, il presidente e delegato regionale Figc Crer Simone Alberici e Davide Zuccatelli per la delegazione provinciale.

Per la sezione arbitrale provinciale, presenti Giampaolo Droghetti e Piero Xella coi colleghi dell’associazione. Consegnati premi e riconoscimenti da parte di Lanfranco Mongardi, che ha ricordato "l’importanza dello sport, ed in particolare di questa nuova disciplina, che sta crescendo in popolarità, capace di creare reti di solidarietà e di amicizia, ispiratrice di benessere e di una sana e leale competizione".

Il presidente Alberici ha omaggiato Luigi Maggi, presidente dell’Asd Consandolo, per i suoi vent’anni di presidenza alla guida della formazione argentana, e alla fine delle partite si è svolto un ’terzo tempo’ seduti ad un tavolo imbandito dell’Asd Bando.

Prossimo appuntamento con questa disciplina in grande crescita ed espansione, alla Festa dello sport in Piazza Ariostea a Ferrara, venerdi 26 settembre alle 18.

n. m.

