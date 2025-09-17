Grande festa col ’calcio camminato’. Vincono gli amici di Denis Bergamini

Quattro squadre impegnate lo scorso week-end nel "1° torneo di Calcio Camminato città di Argenta". Al quadrangolare di "Walking Food", sono scesi in campo, nell’impianto sportivo di via Napoli, i neo campioni d’Italia, gli "Amici di Denis-Bassa Romagna", con due formazioni (Ferrara e Boccaleone), contro le restanti di Ferrara-Boccaleone e dell’esordiente Voghiera.

Hanno Vinto gli "Amici di Denis", con a fare il tifo anche la sorella del compianto Denis, Donata, i sindaci di Argenta e Lugo Andrea Baldini ed Elena Zannoni, il presidente dei club argentani, Roberto Cavecchia, Mario Marescotti ed una rappresentanza dei veterani dello sport, il presidente e delegato regionale Figc Crer Simone Alberici e Davide Zuccatelli per la delegazione provinciale.

Per la sezione arbitrale provinciale, presenti Giampaolo Droghetti e Piero Xella coi colleghi dell’associazione. Consegnati premi e riconoscimenti da parte di Lanfranco Mongardi, che ha ricordato "l’importanza dello sport, ed in particolare di questa nuova disciplina, che sta crescendo in popolarità, capace di creare reti di solidarietà e di amicizia, ispiratrice di benessere e di una sana e leale competizione".

Il presidente Alberici ha omaggiato Luigi Maggi, presidente dell’Asd Consandolo, per i suoi vent’anni di presidenza alla guida della formazione argentana, e alla fine delle partite si è svolto un ’terzo tempo’ seduti ad un tavolo imbandito dell’Asd Bando.

Prossimo appuntamento con questa disciplina in grande crescita ed espansione, alla Festa dello sport in Piazza Ariostea a Ferrara, venerdi 26 settembre alle 18.

n. m.