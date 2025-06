Grande festa per il compleanno del locale ’Armony’

‘Buon Compleanno, Armony!’. Come ogni anno, l’Armony celebra oggi e domani il suo compleanno con una festa. Per l’occasione, il locale presenterà una straordinaria carrellata di spettacoli interpretati da alcune delle più affascinanti sexy star del panorama italiano. Madrina delle serate sarà la splendida e giovanissima Raila Supreme. A seguire, saliranno sul palco la quotatissima Kenia Bandi, la sensuale Minerva e molte altre protagoniste del momento. Non mancherà l’animazione delle ballerine. Sono già aperte le prenotazioni per la cena in compagnia delle ragazze.