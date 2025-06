Grande festa per il compleanno dell’Armony

’Buon Compleanno, Armony!’. Come ogni anno, il locale storico riaperto e rilanciato dalla titolare Renza Bulgarelli celebra il suo compleanno con una festa imperdibile. Stasera l’ultimo appuntamento speciale dell’evento con tante sorprese ed iniziative. Per l’occasione, il locale presenterà una straordinaria carrellata di spettacoli interpretati da alcune delle più affascinanti sexy star del panorama italiano, che saranno presenti per l’evento.

Madrina delle serate sarà la splendida e giovanissima Raila Supreme. A seguire, saliranno sul palco la quotatissima Kenia Bandi, la sensuale Minerva e molte altre protagoniste del momento. Non mancherà l’animazione delle ballerine, pronte a impreziosire l’atmosfera con performance coinvolgenti. Sono aperte le prenotazioni per la cena, da vivere in dolce compagnia delle ragazze della serata. Come da tradizione, la direzione offrirà a tutti gli ospiti una gigantesca torta di compleanno per festeggiare insieme questo traguardo speciale. Ecco l’appello degli organizzatori: "Vi aspettiamo per un compleanno indimenticabile all’Armony: il locale più longevo d’Italia nel suo settore". Nel 2023 l’Armony è stato rinnovato dalla titolare Renza Bulgarelli.

Porprio lei ha commentato dopo la riapertura: "Gli amori online non si sa quanto possano essere veri. Dal vivo è un’altra cosa. Così come gli spettacoli in pedana, in un tempio dell’erotismo come questo, credo abbiano ancora il loro fascino. Perché dal vivo è meglio che da dietro ad uno schermo". E ancora: "Ho rinnovato il locale mantenendo lo stile che l’ha sempre caratterizzato – ha spiegato – tra arredi, luci, poltroncine, tavoli, per migliorare l’accoglienza del pubblico".