Grande festa per l’inaugurazione alla sede dei bersaglieri

Spettacolare inaugurazione della sezione dei bersaglieri. Sabato a Portomaggiore per l’occasione la fanfara Scandiano ha percorso a passo di corsa il centro della cittadina, intonando Flik Flok, la più celebre marcia dei bersaglieri e inno del Corpo, il brano celeberrimo arrangiato nel 1886 del maestro Raffaele Cuconato. Ali di portuensi hanno festeggiato i bersaglieri. Dopo un passaggio in municipio guidati dal maggiore La Rosa, ricevuti dal sindaco Dario Bernardi e componenti del consiglio comunale, i bersaglieri sempre a passo di corsa si sono portati in piazza XX Settembre, dove hanno deposto una corona alla base del monumento ai caduti.