Grande festa per nonno Giovanni. Cento anni con parenti e amici

Grande festa di compleanno, quella andata in scena lo scorso weekend, per Giovanni Balduzzi di San Nicolò (nella foto). Il quale ha salutato il secolo di vita seduto ad un tavolo imbandito del ristorante ’Ai Cortili’ di Santa Maria Codifiume, attorniato dall’affetto dei suoi cari: la moglie, i tre figli (due femmine ed un maschio) la nuora, poi il genero, i nipoti e i pronipoti.

Un compleanno che non potrà mai dimenticare per l’affetto e la grande gioia di tutte le persone che gli sono state accanto e non hanno dimenticato l’importantissimo traguardo. Balduzzi, in passato ha ricoperto il ruolo di calzolaio della comunità, prima come operaio e poi come artigiano delle calzature, figura che in tanti ricordano ancora. Nonno Giovanni, al simbolico soffio sulle tantissime candeline, seguito dal tradizionale taglio della torta, ha ricevuto moltissimi auguri per le sue cento primavere. Al suo cospetto non potevano di certo mancare anche gli amici rimasti, ma anche semplici conoscenti. E, sorpresa finale, è arrivato anche il primo cittadino di Argenta, Andrea Baldini, il quale ha voluto omaggiare il cittadino centenario di San Nicolò con una pergamena ricordo. Insomma, tanti auguri nonno Giovanni e complimenti per il grandissimo traguardo raggiunto.

n.m.