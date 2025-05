Grande festa sotto rete. Argenta è promossa in D

Non solo Portomaggiore, da decenni epicentro della pallavolo ferrarese. Le squadre femminili hanno mietuto successi, ma in riva al Primaro non scherzano. L’annuncio è del sindaco di Argenta, Andrea Baldini. "Mi sono emozionato nel vedere la ‘mia’ squadra vincere il campionato. Che bravi questi ragazzi, che gioia. Bentornata in serie D cara Argenta Volley". Dal 2001, ASD Pallavolo Argenta trasmette il suo amore per la pallavolo nel territorio argentano, coinvolgendo bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni e oltre, partendo dai corsi di volley S3 e U12 fino alla serie D maschile e poi per amatori. La società si impegna nell’insegnare a ragazzi e ragazze l’importanza del gruppo e del vincere e perdere insieme, senza mai credersi dei vincenti ma soprattutto senza mai sentirsi dei perdenti. La pallavolo è uno sport che promuove una crescita equilibrata, migliora la socializzazione, promuove il rispetto degli avversari e delle regole. É un’attività completa, che permette inoltre di utilizzare tutte le parti del corpo con movimenti fortemente simmetrici, potenziando elasticità e coordinamento. É uno sport di condivisione, infatti è indispensabile passare la palla ai propri compagni prima di inviarla nel campo avversario.