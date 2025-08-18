Sam, un addio pesante

Cronaca"Grande mobilitazione lungo le strade della città per la libertà al dissenso"
18 ago 2025
REDAZIONE FERRARA
L’11 agosto, la foto di Anas al Sharif, corrispondente di Al Jazeera ucciso a Gaza, viene apposta dal gruppo ’Ferrara per la Palestina’ sotto la lapide che ricorda la fucilazione di Pasquale Colagrande, Giulio Piazzi, Ugo Teglio e Alberto Vita Finzi, avvenuta nel 1943 a Ferrara, come rappresaglia fascista. Vennero uccise 11 persone tra ebrei e oppositori al regime. Dura la condanna del sindaco Alan Fabbri, intervento del primo cittadino criticato dalla segreteria del Pd. Ora l’annuncio di ’Ferrara per la Palestina’.

"Abbiamo portato in corteo – spiegano – l’immagine del martire palestinese Anas al-Sharif in Corso Martiri, per ricordarlo insieme ai suoi colleghi giornalisti nel luogo che riteniamo gli spetti: tra i martiri, tra coloro che hanno dato la vita per la libertà, non tra i ’terroristi’, come hanno detto e scritto falsamente in molti riprendendo la propaganda israeliana. Poche ore dopo la manifestazione, il memoriale è stato vandalizzato, distrutto e gettato in un cassonetto. Invece di esprimerci solidarietà, il sindaco ha chiesto al prefetto di vietare le nostre manifestazioni e di prendere provvedimenti nei nostri confronti, accusandoci di dissacrare il nome dei martiri ferraresi, di strumentalizzare la memoria e di usare ’il conflitto israelo-palestinese’ per alimentare odio verso gli ebrei. Riteniamo queste accuse strumentali e intimidatorie: un tentativo di silenziare la voce di noi palestinesi a Ferrara, di delegittimare la nostra comunità ed i nostri martiri, di criminalizzare il nostro diritto di espressione e al dissenso, di oscurare il genocidio che l’entità sionista sta compiendo da quasi due anni, con la complicità del governo e dello stato italiano. Pretendiamo sia rispettato il nostro diritto a manifestare e invitiamo la cittadinanza, le associazioni, i movimenti sociali e le istituzioni democratiche a prendere posizione contro questi gravi atti di repressione. Annunceremo una grande mobilitazione a Ferrara, in difesa della libertà al dissenso e contro ogni tentativo di criminalizzare la solidarietà con la Palestina".

