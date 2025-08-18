"Grande mobilitazione lungo le strade della città per la libertà al dissenso"

L’11 agosto, la foto di Anas al Sharif, corrispondente di Al Jazeera ucciso a Gaza, viene apposta dal gruppo ’Ferrara per la Palestina’ sotto la lapide che ricorda la fucilazione di Pasquale Colagrande, Giulio Piazzi, Ugo Teglio e Alberto Vita Finzi, avvenuta nel 1943 a Ferrara, come rappresaglia fascista. Vennero uccise 11 persone tra ebrei e oppositori al regime. Dura la condanna del sindaco Alan Fabbri, intervento del primo cittadino criticato dalla segreteria del Pd. Ora l’annuncio di ’Ferrara per la Palestina’.

"Abbiamo portato in corteo – spiegano – l’immagine del martire palestinese Anas al-Sharif in Corso Martiri, per ricordarlo insieme ai suoi colleghi giornalisti nel luogo che riteniamo gli spetti: tra i martiri, tra coloro che hanno dato la vita per la libertà, non tra i ’terroristi’, come hanno detto e scritto falsamente in molti riprendendo la propaganda israeliana. Poche ore dopo la manifestazione, il memoriale è stato vandalizzato, distrutto e gettato in un cassonetto. Invece di esprimerci solidarietà, il sindaco ha chiesto al prefetto di vietare le nostre manifestazioni e di prendere provvedimenti nei nostri confronti, accusandoci di dissacrare il nome dei martiri ferraresi, di strumentalizzare la memoria e di usare ’il conflitto israelo-palestinese’ per alimentare odio verso gli ebrei. Riteniamo queste accuse strumentali e intimidatorie: un tentativo di silenziare la voce di noi palestinesi a Ferrara, di delegittimare la nostra comunità ed i nostri martiri, di criminalizzare il nostro diritto di espressione e al dissenso, di oscurare il genocidio che l’entità sionista sta compiendo da quasi due anni, con la complicità del governo e dello stato italiano. Pretendiamo sia rispettato il nostro diritto a manifestare e invitiamo la cittadinanza, le associazioni, i movimenti sociali e le istituzioni democratiche a prendere posizione contro questi gravi atti di repressione. Annunceremo una grande mobilitazione a Ferrara, in difesa della libertà al dissenso e contro ogni tentativo di criminalizzare la solidarietà con la Palestina".