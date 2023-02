Grande paura in via San Bartolo Esplode bombola, casa distrutta

Un boato. Che ha squarciato la mattina di una tranquilla giornata in via San Bartolo. Un boato che è avvenuto intorno alle 9: ad esplodere è stato il gas gpl che si era sprigionato dalla bombola che alimentava la stufa di una villetta. L’abitazione ha subito danni ingenti: il soffitto è praticamente crollato. Secondo quanto raccontato da una coppia di anziani, che abitano nella casa, le fiamme sarebbero divampate appena aperto il gas della bombola e accesa la stufetta.

I pensionati si sono precipitati fuori dalla villetta e, dopo poco, hanno sentito la deflagrazione. La fuga dei due è stata provvidenziale: se fossero rimasti soltanto qualche minuto di più dentro quelle quattro mura, avrebbero rischiato di perdere la vita. Benito Simoni, il proprietario, è ancora sotto choc: "La stufetta è stata acquistata nell’agosto scorso; mentre la bombola qualche giorno fa. Non so cosa sia successo, siamo usciti appena in tempo. Ho 86 anni, io e mia moglie siamo anziani, non ci voleva proprio questo incidente. La casa è inagibile e ora ci ospiterà temporaneamente mia figlia".

I vigili del fuoco hanno domato il rogo non senza difficoltà, riportando l’intera area in sicurezza per poi sequestrare la bombola in attesa di ulteriori indagini. Intanto i periti ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo. Simoni è distrutto: "Mi hanno detto i vigili del fuoco che il soffitto è completamente da rifare. Sono disagi importanti per pensionati come noi. Ho conservato tutti gli scontrini sia della bombola che della stufetta. Posso provare che sono stati acquistati di recente".

m.r.